AÇEM’li annelerin el emeği ürünleri sergileniyor

Tuzla Belediyesi anne çocuk eğitim merkezlerine giden Tuzlalı annelerin aldığı eğitimler neticesinde yıl boyunca ürettiği el emeği ürünler sanatseverler ile buluştu. Tuzla Şifa Park AVM’de açılan ve üç gün sürecek sergiye vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Tuzla’da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişimlerine katkı sağladıkları ve çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi alanlarında seçtikleri konular üzerine eğitimler alabildiği Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde yıl sonu sergisi heyecanı yaşanıyor. 2021-2022 eğitim-öğretim dönemi boyunca anne çocuk eğitim merkezlerine giden annelerin giyim, dikiş, takı, el sanatları, iğne ve resim gibi onlarca farklı kursta Tuzla Halk Eğitim Merkezi iş birliği ile ürettiği el emeği ürünler Şifa Park AVM’de sergilenmeye başlandı. Tuzlalı annelerin ürettiği ürünlerin satışından elde edilecek gelir, yine annelere verilerek ev ekonomilerine katkı sağlanması da hedefleniyor. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın destekleri ile açılan kurs 3 gün sürecek.

“Üretmek insana çok iyi hissettiriyor”

Kurslara katılarak el emeği ürünler ortaya koyan Meşhur Dalkılıç, ”Burada dikiş öğrenerek ufak tefek değerlendirmeler yapıyoruz. Evde kullanmadığımız ürünleri de değerlendirebiliyoruz” dedi.

Tuzla Toplum Sağlığı Merkezine giderek üretimin bir parçası olan diğer bir kursiyer de, ”Biz bu ürünleri öğrenmeye başladık. Ben de kendimi geliştirerek ve hocalarımdan aldığım eğitimler ile polimer kile yöneldim. Her bir ürünün kendisine ait hikayesi vardır. İnsanı mutlu eden ürünlerdir. Yaklaşık 250 modelimiz vardır. Üretmek insana çok iyi hissettiriyor. Kesinlikle çok seviniyorsunuz. Herkes beğeniyor. Yapılan şey çok farklı oluyor. Bir projeye başlama, bitirme, sonuçlandırma gibi aşamalara giriyoruz. Çocuklardan büyüklere herkese tavsiye ediyorum” dedi.