AÇEM’li anne ve çocukları karne heyecanı yaşadı

Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde karne heyecanı yaşandı.

Tuzla’da 3-6 yaş arasındaki çocukların kişisel gelişime katkı sağlanması ve çocuklarını kursa getiren annelerin de kendi alanlarında seçtikleri konular üzerine eğitimler alabildikleri Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde karne heyecanı yaşandı. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından 2014 yılında eğitimlerine başlayan ve toplamda 8 merkezde eğitimlerini sürdüren Tuzla Belediyesi Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde bu yıl bin anne ve bin çocuk eğitimlerini tamamladı. Yayla Anne Çocuk Eğitim Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı ve eşi Gönül Elleri Çarşısı Kurucu Gönüllülerinden Dr. Fatma Yazıcı katıldı. Başkan Yazıcı anne ve çocuklarına karnelerini verirken tek tek sohbet etti. AÇEM’li anneler de Başkan Yazıcı’ya hem teşekkür hem de babalar günü hediyesi verdiler.