Yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, bir döner firmasının reklam filmini eleştirerek, "90 gramlık dönere 60 TL alıp pahalılık vurgusu yapmak riyakarlıktır" dedi.

Para piyasaları ve yatırım uzmanı Nasuh Özdemir İstanbuli, geçtiğimiz günlerde ’Bay döner’ firmasının yayınladığı reklam filmi ile ilgili eleştirilerde bulundu. Yayınlanan reklamın insanları galeyana getirdiğini belirten İstanbuli, “Bir yemek restoranının Türkiye’yi haddi aşarak kötüleyen reklam filmi kabul edilemez. Restoran bu tarz reklamlar yapacağına 90 gramlık 1 porsiyon eti 6 katı fiyatına satmasın da, yerine daha düşük fiyatlara halka sunsun. Yaptığım araştırmalarda bu bahsi geçen firma 90 ila 100 gram arasında değişen 1 porsiyon eti 55 ila 60 TL arasında müşterilerine satıyor. Yani 1 kilo eti müşterilerine 600 TL’den vermiş oluyor da diyebiliriz. Tabii ki işletme maliyetleri, giderleri var fakat İstanbul’da lezzetli bir et döner yemek istediğinizde 1 kilo et dönerin satış fiyatı 300 TL civarında gözüküyor. Benim bu yemek restoranına tavsiyem, ülkesini bu tarz kötüleyecek reklamlara para harcayıp giderlerini yükselteceğine daha düşük fiyatlara satış yapsın. 90 gramlık dönere 60 TL alıp pahalılık vurgusu yapmak riyakarlıktır” dedi.