9. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başlıyor

2012 yılından itibaren Sultanbeyli Belediyesi tarafından her yıl belli bir temayla düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başlıyor. Bu yıl 9’uncusu düzenlenecek olan festival, 25-28 Mayıs tarihleri arasında yine Türkiye’den ve farklı coğrafyalardan önemli şairlere ev sahipliği yapacak.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından düzenlenen Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali başlıyor. Prof. Dr. Nurullah Genç’in onur konuğu olacağı festivalin bu yılki teması “Şiirin ve Şehrin Kapısı: Kale’den Şehre” olarak belirlendi. Festival ile şiir ve şehir ilişkisi üzerinden yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek Aydos Kalesi ve Sultanbeyli gündeme taşınarak, ulusal ve uluslararası ölçekte edebiyat dünyasına değer üretilmesi amaçlanıyor.

25-28 Mayıs tarihleri arasında şiir dünyasından önemli isimlerin bulunacağı bu büyük organizasyona Bosna-Hersek’ten Amila Neslanoviç, Bulgaristan’dan Kadriye Cesur, Filistin’den Najvan Darwish, Irak’tan Ali Jaafar Al-Allak, İran’dan Darya Heidari, Kosova’dan Canan Özer, Kuzey Makedonya’dan Mehmed Arif, Macaristan’dan Balazs Szöllössy, Mısır’dan Ahmad Zakaria, Suriye’den Yaser Al-Atrash, Ürdün’den Asma Al-Hajj katılacak. Prof. Dr. Nurullah Genç’in onur konuğu olarak bulunacağı festivale Ali Bal, Burhan Sakallı, Ercan Ata, Hicabi Kırlangıç, Hüseyin Burak Us, Mehmet Aycı, Mehmet Narlı, Mustafa Uçurum, Nadir Aşçı, Nergihan Yeşilyurt, Sümeyra Yaman, Tacettin Şimşek, Yasin Mortaş olmak üzere Türkiye’den toplam 14 şair katılacak. Festival çerçevesinde çeşitli etkinlikler ve müzik dinletileri düzenlenecek. Şairler, Sultanbeyli’deki okulları da ziyaret edecek, şiir ve söyleşi etkinlikleriyle öğrencilerle buluşacak.

Açılış konseri Dilek & Derya Türkan’dan

Festival, 25 Mayıs Çarşamba günü Küçüksu Kasrı’nda Dilek & Derya Türkan konseriyle başlayacak. Organizasyon çerçevesinde şairler, Sultanbeyli’deki okullarda öğrencilerle buluşacak.

Festivalle ilgili değerlendirmede bulunan Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, kültür ve sanatla ilgili çalışmalarını hız kesmeden sürdürdüklerini ifade ederek, “Her yıl olduğu gibi 9. yılında da Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali’mizle 4 gün boyunca şiirin birleştirici gücünü hissedeceğiz. Geçtiğimiz günlerde AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı ile Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının ortaklaşa düzenlediği AK Parti Yerel Yönetimler Kültür Sanat Kongresi’nde 8. Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivalimiz ödüle layık görülerek bize büyük bir sevinç yaşatmıştı. Bu seneki festivalimizin de güzel gelişmeler getireceğine inanıyorum. ‘Şiirin ve Şehrin Kapısı: Kale’den Şehre’ temasıyla gerçekleştireceğimiz büyük organizasyonumuz çerçevesinde birbirinden değerli şairleri ağırlayacağımız, öğrencilerimizle buluşturacağımız için oldukça memnunuz. Temaya uygun olarak festivalimizin son gününde Sultanbeyli’mizin 13. yüzyıla uzanan tarihsel ve kültürel derinliğinin bir parçası olan, aşkın simgesi Aydos Kalesi’nden şiirin sesini duyuracağız. Şimdiden tüm sanatseverlerimize şiir dolu günler diliyorum” şeklinde konuştu.