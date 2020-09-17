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87’lik dededen gençlere maske uyarısı

COVİD-19 SALGINIYLA MÜCADELE KAPSAMINDA BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANI LOKMAN ÇAĞIRICI’NIN DA YER ALDIĞI HEYET, DENETLEME YAPTI. 87 YAŞINDAKİ İSMAİL ARSLAN, UYGULAMAYI YAPAN YETKİLİLERE TEŞEKKÜR EDERKEN GENÇLERE DE DERS OLACAK ŞU SÖZLERİ SÖYLEDİ: “BENİM GİBİ YAŞLILAR, OTURDUĞU YERDE MASKE TAKIYOR. AMA ONLAR DA MASKE KOLLARINDA SOKAKLARDA DOLAŞIYORLAR. KENDİLERİNİ DEĞİLSE AİLELERİNİ DÜŞÜNSÜNLER” DEDİ.

İSTANBUL 17.09.2020, 15:00
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87’lik dededen gençlere maske uyarısı

Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı’nın da yer aldığı heyet, denetleme yaptı. 87 yaşındaki İsmail Arslan, uygulamayı yapan yetkililere teşekkür ederken gençlere de ders olacak şu sözleri söyledi: “Benim gibi yaşlılar, oturduğu yerde maske takıyor. Ama onlar da maske kollarında sokaklarda dolaşıyorlar. Kendilerini değilse ailelerini düşünsünler” dedi.

İçişleri Bakanlığı’nın ’Sağlık İçin, Hepimiz İçin’ sloganı ile 81 ilde başlattığı korona virüs tedbirlerine yönelik denetim, Bağcılar’da da geniş çaplı bir şekilde gerçekleşti. Uygulamanın Güneşli Mahallesi Üsküp Caddesi’ndeki ayağına Bağcılar Kaymakamı Mustafa Eldivan, Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, Bağcılar İlçe Tarım ve Orman Müdürü Fikri Evkaya da iştirak etti. Bağcılar Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün katılımıyla esnaf sıkı bir şekilde denetlendi. Yetkililer, temizlik, maske ve mesafe konusunda çok titiz davrandı. Kurallara uymayanlar ikaz edildi.

Sonu gelene kadar mücadele edeceğiz

Vatandaşların çoğunun kurallara uyduğunu belirten Kaymakam Eldivan, “Maske takma kuralına vatandaşımızın çoğunun uyduğunu görüyoruz. Artık vatandaşlarımız bilinçleniyor. Daha duyarlı olmamız gerekiyor. Zamanla çok iyi bir noktaya geleceğimize inanıyoruz” dedi.

Başkan Çağırıcı ise “Pandemi süreci topyekün bir mücadeleyi gerektiriyor ve bireysel hata topluma mal olabiliyor. Onun için denetimlerimiz dört bir koldan devam ediyor. Maske mesafe ve hijyen konusunda sürekli olarak uyarıyoruz. Her geçen gün de bunun yaygınlaştığını görüyoruz. Salgının sonu gelene kadar mücadelemize de devam edeceğiz” diye konuştu.

Kendilerini değil ailelerini düşünsünler

Denetim heyeti, bir dükkan önünde oturan 87 yaşındaki İsmail Arslan’la selamlaşıp sohbet etti. Maske takan Arslan, sıkı denetimlerden dolayı yetkililere teşekkür etti. Arslan, daha sonra yaptığı konuşmada gençlere de ders verir nitelikte şu sözleri söyledi: “Ben bu yaşta her kurala dikkat ediyorum ama gençler sorumsuz davranıyor. Benim gibi yaşlılar, oturduğu yerde maske takıyor. Ama onlar da maske kollarında sokaklarda dolaşıyorlar. Kendilerini değilse ailelerini düşünsünler”

Gün boyu süren denetimlerde drone ile “Maske takın, sosyal mesafeyi koruyun” anonsu yapılarak vatandaşlara çağrıda bulunuldu.

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