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80 yaşındaki kadının evinden 7 kamyon çöp çıktı

80 yaşındaki kadının uzun yıllardır sokaklardan toplayarak evinde biriktirdiği çöpler koku yaymaya başlayınca komşuları tarafından belediyeye ihbar edildi. Eve gelen ekipler şaşkına dönerken, evden 7 kamyon dolusu çöp çıktı.

İSTANBUL 22.10.2021, 10:47
80 yaşındaki kadının evinden 7 kamyon çöp çıktı

80 yaşındaki kadının uzun yıllardır sokaklardan toplayarak evinde biriktirdiği çöpler koku yaymaya başlayınca komşuları tarafından belediyeye ihbar edildi. Eve gelen ekipler şaşkına dönerken, evden 7 kamyon dolusu çöp çıktı.

Temizleme çalışmaları 2 gün sürdü

Büyükçekmece İlçesi, Kamiloba Mahallesi’nde 4 katlı bir binanın en üst katından çevreye yayılan kötü kokudan rahatsız olan vatandaşlar Büyükçekmece Belediyesi’ne ihbarda bulundu. Gelen ihbar üzerine eve giden Büyükçekmece Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri evin çöp eve dönüştüğünü tespit etti ve evdeki çöplerin tahliye edilmesi için harekete geçildi. Çöp eve dönüşen dairede yapılan incelemelerin ardından gerekli prosedürleri yerine getiren belediye ekipleri, polis nezaretinde evdeki çöpleri tahliye etti. Büyükçekmece Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, iki gün süren temizlik çalışması sonucunda evden 7 kamyon dolusu çöp çıkarttı.

Belediye ekipleri 5 yıl önce de komşularından gelen ihbar üzerine yaşlı kadının evinde biriktirdiği çöpleri tahliye ederek evini temizlemişti.

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