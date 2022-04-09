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8 ayda 620 sokak hayvanını hayata döndürdüler

8 ay önce yenilenen Zeytinburnu Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nde bugüne kadar 620 sokak hayvanına gerçekleştirilen ameliyatların hepsi başarıyla sonuçlandı.

İSTANBUL 09.04.2022, 11:26
8 ayda 620 sokak hayvanını hayata döndürdüler

8 ay önce yenilenen Zeytinburnu Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi’nde bugüne kadar 620 sokak hayvanına gerçekleştirilen ameliyatların hepsi başarıyla sonuçlandı.

Geçtiğimiz ağustos ayında yenilenerek tekrar hizmete alınan Zeytinburnu Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi, geçen 8 ayda sokakta ölümle karşı karşıya kalan 620 sokak hayvanına müdahale etti. Zeytinburnu Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi ekipleri, özellikle kış mevsiminde çeşitli sebeplerden dolayı sakatlanan, yaralanan, ya da kaza geçiren sokak hayvanlarına sahada acil müdahalede bulunup, teşhis sonrası birçok ameliyat operasyonlarını da başarıyla yürüttü. Bakımevinde ağustos ayından bu yana; 494 hayvanın tedavisi başarıyla sonuçlanırken, 97 sokak hayvanı kısırlaştırıldı, 29 adet hayvana da kırık operasyonu yapıldı. Aynı zamanda ilçedeki tüm sokak hayvanları için 2 bin 430 kilogram mama dağıtımı gerçekleşti.

Yenilenen bakımevi hastane seviyesinde hizmet veriyor

Yaklaşık 8 ay önce bulunduğu yapı dahil komple yenilenip tekrar hizmete sunulan Zeytinburnu Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi, mevcut hayvan kapasitesini 36’dan 81’e çıkarırken, sahip olduğu son sistem röntgen cihazı ile muayene esnasında kırık şüphesi olan minik canların röntgenini anlık çekerek, teşhis koyabilir duruma gelmişti. Teşhis sonrasında ise kırık operasyonları uzman hekimler tarafından geçici bakımevinde sürdürülebiliyor. Bakımevinde, kan örneklerini analiz edebilen hemogram, kedi ve köpek olmak üzere 2 adet gelişmiş ameliyathane, 2 adet yoğun bakım ünitesi, 3 adet bakım odası bulunurken aynı zamanda 1 adet operasyon sonrası için steril oda ve yeni doğum yapan kediler için yavrulu oda bulunuyor. Sahada yaralı, hasta ve sahipsiz hayvanlara hizmet vermek için 2 adet araç ise 7/24 olmak kaydıyla Sahipsiz Hayvan Geçici Bakımevi bünyesinde hizmet veriyor.

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