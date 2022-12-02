6 bin Maltepeliye çorba ikramı

Maltepe Belediyesi’nin geçtiğimiz dönemlerde, kış aylarına doğru gerçekleştirdiği çorba ikramı kaldığı yerden devam etmeye başladı. Üçüncü haftasını dolduran çalışmada, 6 bin kişiye çorba dağıtıldı.

Maltepe Belediyesi vatandaşlarını içini ısıtan çorba ikramlarına yeniden başladı. İlki Maltepe Huzurevi önünde kurulan mobil noktada gerçekleştirilen dağıtımlara zaman zaman Belediye Başkanı Ali Kılıç da katıldı. Vatandaşları selamlayan ve hal hatır sorarak çorba ikram eden Kılıç’a, Meclis üyeleri ve belediye personelleri de eşlik etti. Çorba dağıtımı esnasında otobüs ve minibüs şoförleri de unutulmadı. Çorbalarını alan vatandaşlar Belediye Başkanı Kılıç ve ekibine teşekkür etti.

Başkan Kılıç, “Her gün işe, okula giderken bu karanlık sabahları Maltepelilerle birlikte aydınlatıyoruz. Bir bardak çorba ikram ediyor, kısa ama keyifli bir sohbete eşlik ediyor, birbirimize sarılınca tüm dertleri unutuyoruz” dedi.

İlk iki haftasında 6 bin kişiye çorbaların dağıtıldığı uygulama ilerleyen günlerde de devam edecek.