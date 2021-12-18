6 ay önce 16 ton çöp toplayarak evine yığmıştı, bu sefer 12 ton topladı

Tuzla’da yaşayan bir vatandaş, çöp konteynerlerinden topladığı 12 ton çöpü evinin bahçesine taşıdı. 6 ay önce de 16 ton çöp toplayan vatandaşın bahçesi, Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından temizlendi.

Tuzla’nın İstasyon Mahallesi’nde yaşayan ve akli dengesi yerinde olmayan bir vatandaş, çöp konteynerlerinden topladığı 12 ton çöpü evinin bahçesine taşıdı. Kokan çöpler çevrede oturan vatandaşları rahatsız etti. Vatandaşların Tuzla Belediyesini arayarak şikayet etmesi üzerine çöp dolu bahçeye gelen Tuzla Belediyesi Zabıta ekiplerinin olumsuz durumu tespit etmesi üzerine belediyenin temizlik görevlileri çöpleri temizledi. Temizlenen ve yaklaşık 12 ton olan çöp, ayrıştırılarak geri dönüşüme kazandırıldı. Akli dengesi yerinde olmayan vatandaş, 6 ay önce de 16 ton çöpü toplayarak bahçesine yığmış ve çöplerin Tuzla Belediyesi ekipleri tarafından alınışını gözleri dolarak izlemişti.

Tuzla Belediyesi Zabıta Memuru Ayetullah Ayyıldız, “Bugün İstasyon Mahallesinde bir vatandaşımızın çöp evini temizlemek için geldik. Çevrede oturan vatandaşlarımız koku ve kirlilikten dolayı belediyemize şikayetlerde bulundu. Bunları değerlendirerek çalışmalarımızı yaptık. Herhangi bir olumsuzluk kalmadı” dedi.