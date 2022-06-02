5. Kadıköy Çevre Festivali 3 Haziran’da başlıyor

Türkiye’nin en büyük çevre festivallerinden olan ve Kadıköy Belediyesi tarafından bu yıl beşincisi düzenlenen Kadıköy Çevre Festivali “İklim Krizi ile Mücadele” konusuyla 3-4-5 Haziran tarihlerinde Selamiçeşme Özgürlük Parkı’nda yapılacak.

“Doğaya Emek Ver” sloganıyla gerçekleştirilen festivalde, çevre için mücadele eden alanında uzman 200’e yakın isim, 46 sivil toplum kuruluşu, platform ve inisiyatif bir araya gelecek. 5. Kadıköy Çevre Festivali’nde panelden atölyeye, söyleşiden konsere, tiyatrodan sinemaya her yaş grubuna uygun pek çok etkinlik düzenlenecek.

Ana konu: İklim krizi ile mücadele

5. Kadıköy Çevre Festivali, 3 Haziran Cuma günü saat 12.00’de Kadıköy Çocuk Sanat Merkezi Ritmin Yıldızları grubunun konseri ile başlayacak. Kadıköy Belediye Başkanı Şerdil Dara Odabaşı’nın açılış konuşmasını yapacağı festivalde, atık toplayarak geri dönüşüme katkı sağlayan okullara da ödül verilecek.

Üç gün boyunca devam edecek festivalde pandemi, orman yangınları, seller, müsilaj gibi sorunların nedeni olan iklim krizi ele alınacak, iklim krizi ile nasıl mücadele edileceği, sürdürülebilir ve güvenli bir geleceğin nasıl mümkün olabileceği, dünyadaki ayak izimizin nasıl azaltabileceği konularında çözüm önerileri getirilecek.

Festivale katılanlar A sahnesi, B Sahnesi, Yeşil Etkinlik Alanı, Atölye Alanı ve Stant Atölyeleri gibi farklı bölümlerde sivil toplum kuruluşlarının, topluluk ve inisiyatiflerin stantlarını ziyaret edebilecek. Alanında uzman isimlerin panellerini, söyleşilerini takip edebilecek ve birbirinden farklı her yaşa uygun etkinlikleri takip edebilecek.

Paneller

Cumartesi günü 13.00’te “İklim Değişikliği ile Mücadelede Kentlerin Önemi ve Başarılı Uygulamaları” konulu ilk panelin konuşmacıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Mühendisi Meryem Kayan, İzmir Büyükşehir Belediyesi Yüksek Çevre Mühendisi Burkay Köknar, Demir Enerji Danışmanlık’tan Caner Demir, EkolQ Akıllı Şehir Danışmanı Sibel Bülay ile WWF Türkiye Kıdemli Uzmanı Tanyeli Sabuncu olacak. Panelin moderatörlüğünü Demir Enerji Danışmanlık’tan Esra Demir yapacak.

Cumartesi günü 15.00’te “Yeni Gerçeğimiz Sürdürülebilirlik” paneli düzenlenecek. Prof. Dr. M. Levent Kurnaz ile Brika Sürdürülebilirlik’ten Gülin Yücel’in konuşmacı olarak katıldığı panelin moderatörlüğünü Yeditepe Üniversitesi’nden Barış Gencer Baykan üstlenecek. Aynı gün 16.00’da “İklim Uyum Stratejilerinde Bütüncül Yaklaşım” ve “İklim Değişikliği - Sürdürülebilirlik ve Yeşil Dönüşüm - Sürdürülebilir Kalkınma ve Avrupa Yeşil Mutabakatı” ile 17.30’da “Çocuklarımızın Geleceği: Yeni Yeşil Dijtial Yetenek ve Meslekler” ile “Gezegendeki Ayak İzlerimiz: Yeşil Ekonomi Okuryazarlığı” panelleri gerçekleştirilecek.

Kadıköy Belediyesi’nin düzenlediği 5. Kadıköy Çevre Festivali’nde paneller pazar günü de devam edecek. Saat 13.00’te Good4Trust Kurucusu Dr. Uygar Özesmi “Adil Üretim ve Türetim Ekonomisi” konulu panelini verecek. Ardından saat 14.00’te “Sağlıklı Yaş Almanın Yeni Kuralları” konulu bir başka panelde alanında uzman doktorlar sağlıklı yaşama dair önerilerini festival ziyaretçileri ile paylaşacak. ‘Sağlıklı Yaşıyoruz’ kurucusu Nurçin Çağlar ile Okan Çağlar, Fizyoloji Uzmanı Prof. Dr. Nazan Uysal Harzadın, Diyetisyen Yeşim Temel Özcan, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Hande Namal Türkyılmaz, Fitoterapi Uzmanı Dr. Bekir Uğur Yavuzcan, Kardiyoloji Uzmanı Dr. Baybars Türel, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Feride Cavadzade, Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Sultan Kaya Ünsal, Mikro Cerrahi Uzmanı Dr. Hüsrev Purisa, İç Hastalıkları Profesörü Osman Erk, İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Pınar Balcı, Anestezi ve Yoğunbakım Uzmanı Dr. Canan Sunay ve Fonsiyonel Tıp Uzmanı Dr. Yunus Uçarcı sağlıklı yaşam konusunu masaya yatıracak.

Söyleşiler, atölyeler

Çevre festivalinde gazeteciler ve yazarlar da bilgi ve görüşlerini aktaracak. Cumartesi saat 12.00’de Magma Dergisi’nden Özcan Yüksek, “Masallardaki Doğa Anlatımı” söyleşisinde konuşmacı olarak yer alacak. Pazar günü saat 13.00’te gazeteci ve Hayvan Özgürlüğü Aktivisti Zülal Kalkandelen, iklim değişikliği ile mücadelede vegan yaşam tarzına dikkat çekecek. 3 gün boyunca devam edecek festivalde hem çocuklar hem de yetişkinler için atıksız yaşam, sağlıklı yaşam ve beslenme, ekolojik yaşam pratikleri ve yenilenebilir enerji gibi farklı atölyeler yapılacak.

Sarıkeçililer festivalde göçer yaşamı anlatacak

Cumartesi saat 13.00’te “İklim Krizi ile Mücadelede Bir Yaşam Pratiği Sarıkeçili Örneği” başlığı ile yapılacak söyleşide Geçiçi Platformu’ndan Pervin Sarvan ve Çukurova Üniversitesi’nden Öğretim Görevlisi Gökhan Ergan, iklim krizi ile mücadelede göçer yaşamının doğa ile ilişkisine dikkat çekecek.

Çocuklar için de farklı bir festival

Festival boyunca çocuklara iklim değişikliği ve ekolojik yaşam konusunda farkındalık kazandırmak için tiyatro oyunları, atölyeler ile interaktif kitap etkinlikleri düzenlenecek. “Zaman Yolcusu Kreta”, “Soso ile Kompost yap!” bu etkinlikler arasında yer alıyor. Cuma günü saat 13.00’te Devri Daim Sürdürülebilirlik Ekonomi Enstitüsü tarafından hazırlanan “Dönüşüm Muhteşem Olacak” tiyatro oyunu ile saat 15.00’te Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı’nın “Bir Afet Masalı” adlı tiyatro oyunu sahnelenecek.

Müzik sesleri de yükselecek

Cuma günü saat 17.00’de Sade Kaave müzik grubu alanda bulunan ziyaretçilere keyifli anlar yaşatacak. Pazar günü saat 17.00’de de Kadıköy Belediyesi Gençlik Sanat Merkezi’nden Batuğan Çakmak ve Selen Özcan ile keman-gitar Dua resitali sahnede olacak.

Kadıköy Belediyesi’nden Atıksız Yaşam Hareketi’ne destek çağrısı

Kadıköy Belediyesi, “Atıksız Yaşam Hareketi” projesi çerçevesinde kullanılmayan eşyalara yeniden hayat verebilmek için bir de çağrıda bulundu. “Tamir Et, Yeniden Kullan”, “Atma, Takas Et, Değiştir”, “Kıyafetlerini Getir, Dönüştür” sloganı ile alanda kurulan Tamir Atölyesi, Dikiş Atölyesi ve Takas standına getirilecek eşyalar (bozuk elektronik eşyalar, kıyafetler, kitaplar gibi) belediye tarafından yeniden değerlendirilecek. Ayrıca belediye tarafından tek kullanımlık plastik ve kağıt malzemelerin kullanımını engellemek amacıyla festivale matara ya da kupa ile gelinmesi için de çağrıda bulunuldu. Alanda sebiller ve büfeler yer alacak. Kadıköy Belediyesi’ne ait büfede kupa ve termosu ile gelenlere çay ve kahve indirimli olarak verilecek.

5. Kadıköy Çevre Festivali alanına ulaşmak için ücretsiz ring seferleri düzenleniyor.

Haldun Taner Sahnesi ve Söğütlüçeşme Metrobüs durağında cumartesi ve pazar saat 11.00 - 16.00 arası her saat başı ring seferleri ile ziyaretçilerin kolay bir şekilde alana ulaşması sağlanacak.

Festival ile ilgili ayrıntılı ilgiye http://cevrefestivali.kadikoy.bel.tr/ adresinden ulaşılabilir.