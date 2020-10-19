banner413

banner409

banner389

banner403

Son Dakika
HSK, 11 hakim ve savcıyı ihraç etti
HSK, 11 hakim ve savcıyı ihraç etti
Üniversiteler açılacak mı? Bakan Koca açıkladı...
Üniversiteler açılacak mı? Bakan Koca açıkladı...
KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Tatar mazbatasını aldı
KKTC'nin 5'inci Cumhurbaşkanı Tatar mazbatasını aldı
'Covid-19 insan cildinde 9 saat yaşıyor'
'Covid-19 insan cildinde 9 saat yaşıyor'

40 yaş üstü kadınlara ücretsiz sağlık hizmeti

EYÜPSULTAN BELEDİYESİ, SOSYAL BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI İLE VATANDAŞLARDAN GELEN TALEP VE İHTİYAÇLAR DOĞRULTUSUNDA, İNSAN ODAKLI ÇALIŞMALARA ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR.

İSTANBUL 19.10.2020, 15:46
1
40 yaş üstü kadınlara ücretsiz sağlık hizmeti

Eyüpsultan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda, insan odaklı çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi, Özel Rami Hastanesi işbirliği ile 40 yaş üstü kadınlara özel yeni bir sağlık çalışması başlattı. 40 yaş üstü kadınlar, mamografi, smear testi ve kemik taramasını ücretsiz olarak yaptırabilecekler.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
17°
parçalı az bulutlu
banner378
Namaz Vakti 19 Ekim 2020
İmsak 05:48
Güneş 07:13
Öğle 12:54
İkindi 15:54
Akşam 18:25
Yatsı 19:44
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Fenerbahçe 5 11
2. Alanyaspor 4 10
3. Karagümrük 5 8
4. Antalyaspor 5 8
5. Galatasaray 4 7
6. Erzurumspor 4 7
7. Sivasspor 4 7
8. Kasımpaşa 5 7
9. Hatayspor 4 7
10. Göztepe 5 6
11. Konyaspor 4 6
12. Kayserispor 5 6
13. Çaykur Rizespor 5 5
14. Trabzonspor 5 5
15. Malatyaspor 5 5
16. Gençlerbirliği 3 4
17. Gaziantep FK 5 4
18. Beşiktaş 4 4
19. Başakşehir 5 4
20. Denizlispor 4 2
21. Ankaragücü 4 1
Takımlar O P
1. İstanbulspor 5 12
2. Tuzlaspor 5 11
3. Altay 5 10
4. Ankara Keçiörengücü 5 10
5. Adanaspor 5 9
6. Altınordu 5 9
7. Adana Demirspor 5 8
8. Samsunspor 5 8
9. Giresunspor 5 8
10. Bursaspor 5 7
11. Balıkesirspor 5 6
12. Bandırmaspor 5 5
13. Akhisar Bld.Spor 4 4
14. Ümraniye 5 4
15. Ankaraspor 5 4
16. Eskişehirspor 5 3
17. Boluspor 5 1
18. Menemen Belediyespor 4 1
Takımlar O P
1. Everton 5 13
2. Aston Villa 4 12
3. Liverpool 5 10
4. Leicester City 5 9
5. Arsenal 5 9
6. Tottenham 5 8
7. Chelsea 5 8
8. West Ham 5 7
9. Leeds United 4 7
10. Man City 4 7
11. Southampton 5 7
12. Newcastle 5 7
13. Crystal Palace 5 7
14. M. United 4 6
15. Wolverhampton 4 6
16. Brighton 5 4
17. Sheffield United 5 1
18. West Bromwich 4 1
19. Fulham 5 1
20. Burnley 3 0
Takımlar O P
1. Real Sociedad 6 11
2. Villarreal 6 11
3. Real Madrid 5 10
4. Getafe 5 10
5. Cádiz 6 10
6. Granada 5 10
7. Real Betis 6 9
8. Atletico Madrid 4 8
9. Barcelona 4 7
10. Sevilla 4 7
11. Osasuna 5 7
12. Elche 4 7
13. Valencia 6 7
14. Athletic Bilbao 5 6
15. Eibar 6 5
16. Huesca 6 5
17. Celta de Vigo 6 5
18. Deportivo Alaves 6 4
19. Real Valladolid 6 3
20. Levante 5 3