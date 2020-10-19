40 yaş üstü kadınlara ücretsiz sağlık hizmeti

Eyüpsultan Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlardan gelen talep ve ihtiyaçlar doğrultusunda, insan odaklı çalışmalara aralıksız devam ediyor.

Eyüpsultan Belediyesi, Özel Rami Hastanesi işbirliği ile 40 yaş üstü kadınlara özel yeni bir sağlık çalışması başlattı. 40 yaş üstü kadınlar, mamografi, smear testi ve kemik taramasını ücretsiz olarak yaptırabilecekler.