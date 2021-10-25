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40 yaş üstü kadınlar, ilk defa bisiklet sürmenin heyecanını yaşadı

Esenler’de 40 yaş üstü kadınlara özel bisiklet sürme etkinliği düzenlendi. Daha önce hiç bisiklet sürmeyen kadınlar hem ilk defa pedal çevirme heyecanı yaşadı hem de hareket kazandı.

İSTANBUL 25.10.2021, 12:46
40 yaş üstü kadınlar, ilk defa bisiklet sürmenin heyecanını yaşadı

Esenler’de 40 yaş üstü kadınlara özel bisiklet sürme etkinliği düzenlendi. Daha önce hiç bisiklet sürmeyen kadınlar hem ilk defa pedal çevirme heyecanı yaşadı hem de hareket kazandı.

Esenler Belediyesi tarafından 40 yaş üstü hanımlara özel bisiklet sürme etkinliği düzenlendi. Daha önce hiç bisiklet sürmeyen kadınlar, ilk defa pedal çevirme heyecanı yaşadı. Bugün itibarıyla her hafta pazartesi günleri 10.00-12.30 saatleri arasında Şule Yüksel Şenler Hanımlar Konağı’nın bahçesinde yapılacak olan bisiklet sürme etkinliğinde 40 yaş üstü kadınların hem bisiklet sürmeyi öğrenmeleri hem de sağlıkları açısından hareket kazanmaları amaçlanıyor.

“Bisikletlerimiz her kadına hitap edecek şekilde dizayn edildi”

Kadınlara özel bisiklet sürme etkinliğini yapmaktaki amaçlarından bahseden Esenler Belediyesi Aile ve Sosyal İşler Koordinatörü Sevilay Acar, “Biz 40 yaş üzeri kadınlarımıza bisiklet etkinliği hazırladık. Bunun nedeni de özellikle çocukluk dönemlerinde belki bu deneyimi bu heyecanı hiç yaşamamış olan kadınların burada kendileri gibi diğer hanımlarla beraber bu deneyimi, bu tecrübeyi birlikte yaşamalarını istedik. Bununla beraber aslında 40 yaş üzerini özellikle seçmemizdeki sebeplerden bir tanesi de kadınlarımızın bu dönemde sağlıkları için fiziken ve bedenen, ruhen sağlıklarının korunması için hareketin önemini biliyoruz. Sağlık açısından da kadınların bisiklete binerek hareketlerini sağlamak istedik. Pandemi döneminde çok evde kaldılar, fazla dışarı çıkamadılar. Biz burada her pazartesi günü hanımlar konağımızın bahçesinde düzenli bir şekilde 10.00 ile 12.30 arasında kadınlarımıza bisiklet sürme etkinliğini yapıyoruz artık. Bunu başlattık. Şu an 20-25 kadın maksimum günlük katılım sayımız olacak. Daha sonra ilerleyen dönemlerde belki bu sayı talep oldukça artacaktır. Şu an 9 bisikletimiz var ama bisikletlerimiz her kadına hitap edecek şekilde dizayn edildi” açıklamasında bulundu.

“Araba kullanabiliyorum ama bisiklete binemiyorum”

Bisiklete bineceği için çok heyecanlı olduğunu söyleyen 50 yaşındaki Sibel Altunsoy, “Bisiklete hiç binmedim. Binmeye teşebbüs ettim, çocuklarım çok uğraştı. Çocukken binmediğim için, pek pratiğim olmadığı için binemedim. Çocuklar da çok üzüldü ben binemediğim için. Şimdi ben burada o hayalimi gerçekleştirmek istedim. Araba kullanabiliyorum ama bisiklete binemiyorum. Onun için bisiklete binmek istiyorum. Bir de tabii hareket kısıtlılığımız şimdi bu yaştan sonra daha hareketli olmak lazım. Mutlu oluyoruz, belediyenin de bir hizmeti. Bundan faydalanmak gerekiyor. Sosyal bir aktivite” ifadelerine yer verdi.

Çocukken bisiklet süremediğini belirten 45 yaşındaki Ayşe Bıyıklı, “Çok heyecanlıyız. Sanki çocukluğumuzu yaşayacağız şu an. Mutlu olduk yani. Artık yani bizim yaşımızdayken bizim çocukluğumuzda bu kadar imkan yoktu. Esenler Belediye Başkanımıza, bize bu imkanı sağlayan bütün herkese çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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