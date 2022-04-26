40 Renk 40 Dokunuş Sergisi AKSM’de

Küçükçekmece Belediyesi Atakent Kültür ve Sanat Merkezi, yaşam yolculuğunun renkli ve çarpıcı bir ifadeyle cam boyama ve rölyefe işlendiği “40 Renk 40 Dokunuş” adlı sergiye ev sahipliği yaptı.

Sanatçılar Emine Sevtap Yünem ve Yakan Sayan’ın 40 parçadan oluşan rölyef ve 10 parça cam boyama eserlerinin yer aldığı sergi, AKSM’de açıldı.

5 Mayıs’a dek ziyaret edilebilecek

Emine Sevtap Yünem serginin temasını, “Her insan doğar, büyür ve ölür. Yolun sonunda kahraman olmak ister; ancak yol boyunca karşılaştığı noktalar hep birbirine benzer. Yol, karşısına; doğum, ölüm, annelik, doğa, aşk, güzellik, bitki, hayvan, kadın, erkek, kaos vb. kavramlar çıkarır. Bu serginin ana teması yaşam yolcuğumuzun sonunda olmak istediğimiz şeyi aslında ne kadar da insana ve doğaya dair sade kavramların şekillendirdiği ve yolun bizi nereye götürdüğünü basit ve renkli bir ifadeyle sanatseverlere anlatıyor” sözleriyle açıkladı.

Yaşama dair motiflerin el sanatlarıyla can bulduğu sergi, 5 Mayıs’a dek AKSM’de ziyaret edilebilecek.