4 yaşındaki Beren’in salıncak isteğine Başkan Yazıcı kayıtsız kalmadı

Tuzla’nın Şifa Mahallesi’nde oturan spina bifida ve hidrosefaliyiz hastalığı bulunan 4 yaşındaki Beren, Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’dan engelsiz salıncak talebinde bulundu. Tuzla Belediyesi ekipleri, Beren’in evine yakın olan Şehit Bahadırhan Solak Parkı’na engelsiz salıncak kurdu. Beren’in salıncaktaki keyifli anları ise kameralara yansıdı.

Tuzla’nın Şifa Mahallesi’nde oturan 4 yaşındaki Beren, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’dan özel bir istekte bulundu. Spina bifida ve hidrosefaliyiz hastalığı nedeniyle parklarda bulunan salıncaklara binemeyen Beren, evinin yakınında bulunan Şehit Bahadırhan Solak Parkı’na engelsiz salıncak kurulması konusunda Başkan Yazıcı’dan talepte bulundu. Beren’in isteğine kayıtsız kalmayan Başkan Yazıcı, Tuzla Belediyesi ekiplerini harekete geçirdi. Ekipler, Şehit Bahadırhan Solak Parkı’na Beren ve dezavantajlı diğer çocukların kullanabilmesi için engelsiz salıncak kurdu. Parkta annesinin yardımıyla salıncakta sallanan Beren’in mutluluğu ise kameralara yansıdı.