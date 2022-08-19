34. Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’ne coşkulu açılış

Taşköprü Belediyesi tarafından bu yıl 34’üncüsü düzenlenen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali coşkulu bir açılışla başladı. Kendisi de Kastamonulu olan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, “Kardeş belediyemiz olan Taşköprü ile bağımızı en kuvvetli şekilde yürütüyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak hem Taşköprü’müzün hem de memleketimizin her daim yanında olacağız” dedi.

Dünyaca ünlü Taşköprü Sarımsağının tanıtımı için geleneksel hale getirilen Uluslararası Taşköprü Kültür ve Sarımsak Festivali’nin bu yıl 34’üncüsü düzenleniyor. 18-21 Ağustos 2022 tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin açılışı Cumhuriyet Meydanı’nda coşkulu bir törenle yapıldı.

Kastamonu Valisi Avni Çakır, burada yaptığı konuşmada, Taşköprü’nün sahip olduğu tarımsal değerlerle ön plana çıktığını söyledi. Taşköprü’nün sarımsağın anavatanı olduğunu sadece Türkiye’nin değil, dünyanın bunu bildiğini belirten Çakır, "Bu sene de bereketli ve güzel bir sezonu geride bıraktık. 34 yıl önce sahip olduğu güzellikleri ülkemize göstermek için başladıkları festival bugün 34 yaşında. Bir festivali başlatmak kolay değildir ama daha zoru devam ettirmektir" dedi.

“Bağımızı en kuvvetli şekilde yürütüyoruz”

Kendisi de Kastamonulu olan Bağcılar Belediye Başkanı da bu özel günde hemşehrilerini yalnız bırakmadı. Memleket hasretini gidermek için her yıl Kastamonu’ya geldiğini belirten Özdemir, “Kültürüyle, doğasıyla, mutfağıyla, tarihi dokusuyla memleketimizin en güzide ilçesi olan Taşköprü’müzde sizlerle bir arada olmaktan mutluluk duyuyorum. Kastamonu’muzun yoğun nüfusunun olduğu bir ilçenin belediye başkanıyım. Bağcılar’ımızda Kastamonu’muzu en iyi şekilde temsil etme gayreti içindeyiz. Kardeş belediyemiz olan Taşköprü ile bağımızı en kuvvetli şekilde yürütüyoruz. Bağcılar Belediyesi olarak hem Taşköprü’müzün hem de memleketimizin her daim yanında olacağız” diye konuştu.

Renkli görüntüler yaşandı

Etkinlik çerçevesinde protokol üyelerince Pompeiopolis Tarım Orman Hayvancılık ve Tarımsal Gıda Fuarı’nın da açılışı gerçekleştirildi. Renkli görüntülere sahne olan festivalde Türkiye’nin farklı bölgeleri ve farklı ülkelerden gelen dans gruplarının gösterisi ilgiyle izlendi. Ayrıca sarımsaklı ev yemekleri yarışmasında dereceye girenlere ödüllerinin verilmesinin ardından festivalin yapılmasına katkı sunanlara plaket takdim edildi.

Festival, 21 Ağustos’a kadar konserler ve çeşitli etkinliklerle devam edecek.