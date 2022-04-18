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3 ayda 23 ton atık toplayarak 36 milyon litre içme suyunu kurtardılar

“Hedef Sıfır Atık Sıfır Emisyon” kampanyasına katılan 347 öğrenci 3 ay içinde 23 ton atık toplayarak, 36 milyon litre suyu kirlenmekten kurtarırken, bin konutun aylık elektrik ihtiyacı kadar tasarruf sağlayıp, 500 yetişkin ağacı da kesmekten kurtardı.

İSTANBUL 18.04.2022, 12:12
3 ayda 23 ton atık toplayarak 36 milyon litre içme suyunu kurtardılar

“Hedef Sıfır Atık Sıfır Emisyon” kampanyasına katılan 347 öğrenci 3 ay içinde 23 ton atık toplayarak, 36 milyon litre suyu kirlenmekten kurtarırken, bin konutun aylık elektrik ihtiyacı kadar tasarruf sağlayıp, 500 yetişkin ağacı da kesmekten kurtardı.

Çevre sorununa dikkat çekmek ve farkındalığı arttırmak için 2022 yılını “Ekoloji Yılı” ilan eden Büyükçekmece Belediyesi’nin doğal kaynakların tükenmesinin önüne geçilmesi, dünyanın atık çöplüğüne dönüştürülmemesi, daha az sera gazı salınımı hedefiyle başlattığı seferberlik 3 ayda çığ gibi büyüdü.

Çevreci ulaşım aracı olan 100 bisiklet hediye edildi

Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü’nün “Hedef Sıfır Atık Sıfır Emisyon” sloganıyla başlattığı geri dönüşüm seferberliğine katılan 6 - 18 yaşında arası 347 öğrenci 3 ay içinde 20 bin 900 kilogram ambalaj atığı, 705 litre atık bitkisel yağ, 714 kilogram atık pil, 600 kilogram elektronik atık topladı. Toplanan atıklar bin konutun aylık elektrik ihtiyacı kadar elektrik tasarruf sağladı, 36 milyon litre suyu kirlenmekten kurtarırken 500 adet yetişkin ağacın kesilmesini de önledi. 1 Şubat 2022 tarihinde başlatılan ve 30 Nisan 2022 tarihinde sona eren geri dönüşüm kampanyasında en fazla atık toplayan 100 öğrenciye ise yeryüzünün en çevreci ulaşım araçlarından olan 100 bisiklet hediye edildi. Yarışma çerçevesinde en fazla atık toplayan 3 öğrenciye madalya takdim edildi. 750 kilogram ambalaj atığı toplayan Işıl Türkan Güngör birinciliği elde ederken, 614 kilogram atık toplayan Münevver Sena Atmaca ikinci, 588 kilogram atık toplayan Ozan Çubuklu ise 3’üncülük madalyası almaya hak kazandı.

“Çocukların bilinçlenmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz”

Çevreci öğrenciler için düzenlenen törende öğrencilerin bisiklet ve madalyaları Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Kazancı tarafından dağıtıldı. Büyükçekmece Belediye Meclisi’nin Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün’ün başkanlığında almış olduğu karar doğrultusunda 2022 yılının “Ekoloji Yılı” ilan edildiğini hatırlatan Ömer Kazancı şunları söyledi: “Ekoloji yılı nedeniyle 2022 yılında Çevre Müdürlüğü’müz “Hedef Sıfır Atık Sıfır Emisyon” diye bir kampanya başlattı. Yarışmacı olarak 347 kişi bu yarışmaya katıldı. Bunlardan 101 kişi bugün kazandı getirdikleri atıklarla. Yaklaşık ambalaj atığı olarak 20 bin 900 kilogram ambalaj atığı, bitkisel atık yağı 705 litre, atık pil 714 kilogram, elektronik atık da 600 kilogram olmak üzere bir atık madde toplandı. Esas itibariyle buradaki hedefimiz bu atıkların toplanması bir tarafa çocuklarımıza, yaşadığımız çevreye duyarlı, sağlıklı bir gelecek bırakmak için çocukların bilinçlenmesine katkı sunmak amacıyla bu projeyi gerçekleştiriyoruz. Bu sadece bugüne dair değil. Büyükçekmece Belediyesi olarak Çevre Müdürlüğü’müz bütün Büyükçekmece’deki okullar olmak üzere çocuklara bu konuda eğitimler vererek bir bilinç oluşturma çabası içindeyiz. Yaşanacak tertemiz bir çevre için bunu yapmak zorundayız’’

“Ben geri dönüşümle doğayı korumayı çok sevdim”

Aileleri ile birlikte ödül törenine katılan öğrencilerin coşkusu ve çevreye yönelik mesajları ise dikkat çekerken öğrencilerden Ali Eren Aksoy: “17 yaşındayım. Bu bisikleti alabilmek için apartmanımdaki komşularımdan rica ettim. Herkes geri dönüştürülebilir atıklarını apartmanımızdaki kutuya attı. Bu sayede bu bisikleti alabildim. Herkesten de ricam bu şekilde olacaktır. Kimse geri dönüştürülebilir atıklarını çöpe atmasın. Özel kutulara atsın. Herkes için ricamız bu" dedi. Öğrencilerden Sümeyye Demirkaya, "Ben bunu kazanmak için bayağı bir pil topladım. 15 kilogram falan. Dışarıya pil atmamalıyız. Çünkü çevreyi çok pis tutuyoruz. O yüzden ben de topladım. Dışardan da topladım birazcık. Çöpleri dışarıya atmamalılar. Çevreyi kirleten çöpleri geri dönüşüm çöp kutusuna atmalılar. Çünkü normal çöplere atarlarsa daha çok dünyayı kirletiyorlar. Biz çocuklara daha yaşanabilir dünya bırakmak için daha çevreci olmalıyız" derken Derya Yakut ise, "9 yaşındayım. Çok geri dönüşüm verdik. Ben geri dönüşümle doğayı korumayı çok sevdim. Sadece bisiklet kazanmakla yetinmedim. Geri dönüşümün faydalarını da öğendim. Mesela plastik atıkların dünyaya ne kadar zarar verdiğini anladım. Ne kadar doğaya zarar verici olduğunu anladım. Gerçekten de çok zararlıymış. Bir daha geri dönüştürülecek şeyleri geri dönüşüm kutusuna atmak gerektiğini anladım" ifadelerini kullandı.

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