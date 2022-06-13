23 yaşındaki stajyer avukat Galata Kulesi’nden atlayarak intihar etti

Stajyer avukat olduğu öğrenilen bir genç, tarihi Galata Kulesi’nden atlayarak intihar etti.

Olay, saat 09.00 sıralarında Beyoğlu Galata Kulesi’nde meydana geldi. İddiaya göre sabah saatlerinde kuleye giren 23 yaşındaki stajyer avukat Tugay Ç., 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak aşağıya atlayacağını söyledi. Genç adam bir süre sonra kuleden atlayarak intihar etti. Zemine çakılan genci gören çevredeki vatandaşlar sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Sağlık ekiplerini arayarak atladığı iddiası

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, gencin bedeni üzerinde yaptığı incelemeler sonucunda hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine polis ekipleri çevrede güvenlik şeridi çekerek önlem aldı. Olay yeri inceleme ekipleri ve cumhuriyet savcısı cenaze üzerinde bir süre inceleme yaptı. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.