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23 Nisan’da ‘Okuyan Bir Gelecek’ etkinliği ile farkındalık oluşturulacak

Akiş GYO A.Ş. yatırımlarından olan Akasya ve Akbatı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) ‘Okuyan Bir Gelecek’ hayaline ortak olacak. 23 Nisan tarihinde düzenlenecek ‘Okuyan Bir Gelecek’ okuma grubu etkinliğine çocuk kitabı yazarları Gökçe Gökçeer ve Özge Bahar Sunar da katılarak çocuklar ve aileleriyle birlikte kitap okuyacak.

İSTANBUL 15.04.2022, 12:03
23 Nisan’da ‘Okuyan Bir Gelecek’ etkinliği ile farkındalık oluşturulacak

Akiş GYO A.Ş. yatırımlarından olan Akasya ve Akbatı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda Anne Çocuk Eğitim Vakfı’nın (AÇEV) ‘Okuyan Bir Gelecek’ hayaline ortak olacak. 23 Nisan tarihinde düzenlenecek ‘Okuyan Bir Gelecek’ okuma grubu etkinliğine çocuk kitabı yazarları Gökçe Gökçeer ve Özge Bahar Sunar da katılarak çocuklar ve aileleriyle birlikte kitap okuyacak.

Çocukların geleceğine yönelik farklı projeler hayata geçiren Akasya ve Akbatı 23 Nisan’da AÇEV iş birliği ile gerçekleştireceği ‘Okuyan Bir Gelecek’ okuma grubu etkinliği kapsamında çocuklara ve ebeveynlere yönelik eğlenceli ve farkındalık oluşturacak bir deneyim yaşatmaya hazırlanıyor. Verilen bilgiye göre, üretici etkinliklerin yapılacağı gruplarda, AVM’lerde çocuklar ve ebeveynleri kitaplarla yeniden tanışmanın ve birlikte zaman geçirmenin keyfini yaşayacak. Etkinlik alanında bulunan AÇEV Mağaza stantlarından Okuyan Bir Gelecek Projesi için bağışta bulunmak ya da AÇEV Mağaza’dan alışveriş yaparak projeye katkı sağlamak da mümkün olacak.

“AÇEV iş birliğimiz ile geleceği şekillendirecek çocuklarımıza fayda sağlamaktan mutluluk duyuyoruz”

AÇEV’in Okuyan Bir Gelecek Projesi’ne destek vermekten mutluluk duyduklarını belirten Akiş GYO A.Ş. Satış ve Pazarlama Direktörü Didem Hiçyorulmazlar, “Şirket bünyesinde bulunan İstanbul’un en önemli alışveriş merkezlerinden olan Akasya ve Akbatı’da gerçekleştirdiğimiz her etkinliğin misafirlerimizde farklı bir deneyim yaşatmasını hedefliyoruz. Dolayısıyla hayata geçirdiğimiz her etkinlik bizim için ayrı bir anlam taşıyor. Ebeveynlerin daha bilinçli nesiller yetiştirmesi ve çocukların da geleceğe umutla bakmalarını sağlamak adına AÇEV’in Okuyan Bir Gelecek Projesi’ne destek vermekten büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. 23 Nisan’da her iki AVM’de değerli çocuk kitabı yazarlarının çocuklarla bir araya gelmesini ve AÇEV eğitmenlerinin ebeveynlerle buluşmasını çok kıymetli buluyoruz. Geleceği şekillendirecek çocuklarımız için böyle fayda odaklı iş birliklerimize devam edeceğiz” dedi.

Okuyan Bir Gelecek Projesi’nin hedeflerine bağışlarla ulaşacağının altını çizen AÇEV Genel Müdürü Senem Başyurt ise şunları ifade etti: “AÇEV olarak bundan bir yıl önce Okuyan Bir Gelecek Projesi’ni dijitale taşıyarak 23 Nisan’da çocuklara armağan ettik. Hedefimiz proje kapsamında bağışlarla 100 bin çocuğu kitaplarla buluşturmak. Bu doğrultuda kurumların desteklerini çok önemsiyoruz ve her iki AVM’ye de AÇEV’e verdikleri destek için çok teşekkür ediyoruz. Güç birliği içinde hedeflerimizi gerçekleştireceğimize inanıyor; 23 Nisan’da çocukların dünyasını renklendirmek isteyen herkesi Okuyan Bir Gelecek Projesi’ne bağış yapmaya davet ediyoruz.”

Gökçe Gökçeer ve Özge Bahar Sunar, 23 Nisan okuma grubu etkinliğinde

Okuyan Bir Gelecek Projesi kapsamında; 23 Nisan saat 14.00’te Akbatı’da yazar Gökçe Gökçeer ‘Pöti: Bir Barınak Köpeği’nin Öyküsü’ kitabı ile minik kitapseverlerle buluşacak. Akasya’da ise yazar Özge Bahar Sunar ise ‘Kirpi ve Sergi’ kitabını okuyacak. AVM’lerde çocukların, ebeveynleriyle katıldığı etkinlik, sanat etkinlikleri ile devam edecek.

AÇEV, bağışlarla 100 bin çocuğu kitaplarla buluşturmayı hedefliyor

Yapılan açıklamaya göre, Fazıl Say’ın müziklerini üstlendiği Okuyan Bir Gelecek Projesi kapsamında ünlü isimlerin çocuklar için kitap okuduğu videolar okuyanbirgelecek.org platformunda yayımlanıyor. Okuyan Bir Gelecek platformunu büyütmeyi ve bağışlarla daha fazla çocuğa ulaşmayı hedefleyen AÇEV, yapılan bağışlar sayesinde çocuklara ve ailelerine içinde hikâye kitaplarının yanı sıra, boya kalemi, oyun hamuru gibi yardımcı malzemelerin de bulunduğu setleri ulaştırıyor. Okuyan Bir Gelecek ile 100 bin çocuğu kitap sahibi yapmayı hedefleyen AÇEV’e destek vermek isteyenler Okuyan Bir Gelecek platformu üzerinden kitap seti bağışlayabiliyor ya da setlerin oluşturulmasına katkıda bulunabiliyor.

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