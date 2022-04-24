23 Nisan neşesi tüm Esenyurt’u sardı

Esenyurt Belediyesi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı birbirinden güzel etkinliklerle kutladı.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda düzenlenen etkinliklerde eski belediye binası önünde konser veren Maskot Bando Grubu üyeleri, çocuklarla birlikte dans etti. Ayrıca alanda bulunan maskot karakterler, palyaçolar ve yüz boyama etkinliği ile minikler eğlence dolu anlar yaşadı. Ramazan’ın ilk gününde eski belediye bahçesine kurulan şişme oyun alanı daha da büyütülerek çocukların eğlencesine aralıksız devam etmesi sağlandı.

Esenyurt Belediyesi, ayrıca Esenyurt Kültür Merkezi’nde 23 Nisan’a özel çocuk tiyatrosu ve çocuk sineması düzenledi. "Benekli Kelebek" isimli tiyatro oyunu ve seansları gün boyu süren "Aslan Çocuk" filmi ile miniklerin eğlencesi taçlandı. Ramazan boyunca etkinliklere ev sahipliği yapan çadırda gerçekleşen Hacivat-Karagöz Gölge Oyunu ve illüzyon gösterisi ise gece boyu devam etti.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin Yenikapı Miting Alanı’nda gerçekleştirdiği 23 Nisan Çocuk Karnavalı’na katılan Esenyurt Kadın Sosyal Yaşam Merkezi’nde eğitim alan kursiyerlerin çocukları, oyun alanlarında ve etkinlik çadırlarında gönüllerince eğlendi. Alandaki İETT otobüsünde rengarenk kalemlerle istediklerini çizen çocuklar, “Esenyurt burada” yazdı.

İlahiyatçı Fatih Savaş, eski Belediye Binası Meclis Salonu’ndaki Ramazan sohbetinde “Kendimizi güzel bir manevi atmosferde hissettik. Esenyurt bayağı bir gelişmiş. Aktiviteleri gördük, çocuklara yönelik güzel etkinlikler var, seyretme imkânı bulduk. Keyifliydi ve güzeldi. Ramazan ayının sonlarına doğru yaklaşıyoruz. Ramazan’ın güzelliklerinden ve birbirimizle olan muhabbetimiz, kaynaşma, birlik beraberlik, farklı düşünsek de bir arada olmak nasıl olur, dilim döndüğünce bir şeyler söylemeye çalışacağım. Güzel bir konferans olacağını düşünüyorum. Bizleri tercih ettiği için Esenyurt Belediyesi’ne ve sevgili başkanıma da teşekkürlerimi sunuyorum, hizmetleri daim olsun” şeklinde konuştu.

Esenyurt eski Belediye Bahçesi’ndeki etkinlikler, bugün saat 21.00’de çocuklara özel kukla ve illüzyon gösterileri ile başlayıp, 21.30’da Sufi Meşk Topluluğu’nun tasavvuf müziği dinletisi ile devam edecek.