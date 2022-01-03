banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Ocak 2022 kira zam oranı belli oldu!
Ocak 2022 kira zam oranı belli oldu!
Ali Koç koronavirüse yakalandı!
Ali Koç koronavirüse yakalandı!
Lionel Messi korona virüse yakalandı
Lionel Messi korona virüse yakalandı
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!

2021 yılında, Tuzla’ya 11 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından titizlikle yürütülen iklim koruma projeleri 2021 yılında da meyvelerini verdi. Tuzla Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 150 bin ağaç ve çiçek dikimi gerçekleştirildi. 11 bin metrekare yeşil alan kullanıma açılırken 144 haneye yetebilecek kadar elektrik, güneş enerji panellerinden üretildi.

İSTANBUL 03.01.2022, 14:28
2021 yılında, Tuzla’ya 11 bin metrekare yeni yeşil alan kazandırıldı

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı tarafından titizlikle yürütülen iklim koruma projeleri 2021 yılında da meyvelerini verdi. Tuzla Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında 150 bin ağaç ve çiçek dikimi gerçekleştirildi. 11 bin metrekare yeşil alan kullanıma açılırken 144 haneye yetebilecek kadar elektrik, güneş enerji panellerinden üretildi.

Sosyal Belediyecilik anlayışını, iklim koruma programları ile birleştiren Tuzla Belediyesi, 2021 yılında da karbon ayak izini düşüren, çevreye duyarlı, alternatif enerji kaynaklarını kullandı. Yıl boyunca yapılan çalışmalar kapsamında Tuzla Belediyesi ekipleri 150 bin ağaç ve çiçek dikti. 11 bin metrekare yeşil alanı kullanıma açtı. Tuzla’da kent estetiğine uygun 5 yeni park yapımına başlanarak toplam park sayısı 141’e park alanı miktarı da 1 milyon 224 bin metrekareye ulaşmış olacak. Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’nın talimatları ile hayata geçirilen projeler ile birlikte Tuzla’daki kişi başına düşen yeşil alan miktarının Avrupa standartlarına çıkması hedefleniyor.

İstanbul’un kamu alanındaki en büyük güneş enerji panelleri 24 bin ağacı kurtardı

Türkiye’nin en fonksiyonel parkı olan Tuzla Belediyesi Şelale Eğitim Parkı’nda bulunan ve İstanbul’un kamu alanındaki en büyük güneş enerji sistemi olan güneş panelleri yıl boyunca elektrik üretmeye devam etti. Güneş Enerji Panelleri, 2021 yılında 436 bin KW elektrik üretti. 24 bin ağacın elektrik üretimi için yakılmasının önüne geçilirken 144 haneye yetecek kadar elektrik üretimi gerçekleştirildi.

“Karbon ayak izini düşürecek, çevreci uygulamalarımızı sürdüreceğiz”

Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Tuzla Belediyesi olarak en önemli önceliklerimizden bir tanesi, çevreci, karbon ayak izini düşüren, iklim politikalarımıza uygun aynı zamanda çocuklarımıza daha yaşanabilir bir dünya bırakmaktır. Belediyemizde görev yapan her arkadaşım, bu misyonumuzu bilerek hareket ederler. Yıl boyunca ağaç ve çiçek dikimi yaptık. Bu çiçeklerimizin bazılarını da kendi atölyelerimizde yetiştirdik. Park sayımızı artıracak çalışmalar gerçekleştirdik. 2022 yılında da karbon ayak izini düşürecek, çevreci ve iklim politikalarımıza uygun çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

Yorumlar (0)
12°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 18 31
8. Brighton 19 27
9. Wolverhampton 18 25
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Aston Villa 19 23
13. Brentford 19 21
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Valencia 19 28
9. Espanyol 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Athletic Bilbao 19 24
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 18 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8