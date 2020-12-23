2021 Yılı Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması açıldı

Kadıköy Belediyesi’nin Türk bestecilerini yeni eserler oluşturmaya özendirmek amacıyla düzenlediği “Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Ulusal Beste Yarışması"nın beşincisi ilan edildi. “Keman – Piyano Eseri” üzerine düzenlenen yarışmaya son katılım tarihi 13 Eylül 2021.

36 yaşından gün almamış Türk bestecilere açık olan yarışma çok sesli evrensel müzik dilinde, özgün telif eserler oluşturulmasına, böylelikle yerli müzik eserleri repertuvarının zenginleşmesine katkıda bulunmayı hedefliyor. Yarışmada keman ve piyano için bestelenen eserlerin 14 – 18 dakikayla sınırlı olması ve kompozisyonlarda ülkenin geleneksel ses duyarlılığından esinlenmeler, işlemeler veya yansımalar içeren özgün bir çalışma olması şartı aranıyor.

Birbirinden değerli müzik insanları seçici kurulda

Yarışma jürisinde yine Türkiye’nin yetiştirdiği birbirinden değerli müzik insanları Cihat Aşkın, Oğuzhan Balcı, Turgay Erdener, Rengim Gökmen, Özkan Manav, Gülsin Onay ve Hasan Uçarsu yer alıyor. Seçici kurulun derece sıralaması yapmadan seçtiği dört bestecinin eseri 2021’in Aralık ayında gerçekleşecek final konserinde Süreyya Opera Sahnesi’nde icra edilecek. Final konseri sırasında seçici kurulun yaptığı oylamayla ödüle hak kazanan eserler, aynı gün gerçekleşecek ödül töreninde açıklanacak. Yarışmada birinciye 12 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 8 bin TL ve mansiyon için 6 bin TL ödül verilecek. Ayrıca seçici kurul tarafından uygun görülen eserlerin CD kaydı yapılarak, müzik marketlerde müzikseverlerin erişimine sunulacak.

Kadıköy Belediyesi önceki yıllarda da genç "piyano" ve "keman" icracılarına yönelik yarışmaların yanı sıra Piyanolu Dörtlü, Piyanolu Üçlü ve iki defa Oda Orkestrası için Beste Yarışmaları açmış, kazanan eserleri CD olarak yayınlamıştı.

Ayrıntılı bilgi ve yarışma şartnamesi sureyyabesteyarismasi.kadikoy.bel.tr internet adresinden edinilebilir.