2. Abdülhamid ölüm yıl dönümünde anıldı

Tuzla Belediyesi, Yunus Emre Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri kapsamında 2. Abdülhamid’i 103’üncü ölüm yıl dönümünde canlı yayında andı. Tuzla Belediyesi’nin Instagram sayfasında canlı olarak yayınlanan programda Tarihçi ve Sosyolog Dr. Coşkun Yılmaz ve Tarihçi Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu, 2.Abdülhamid Han’ın hayatından kesitler anlattı.

Tuzla Belediyesi, Yunus emre Kültür Sanat Sezonu etkinlikleri kapsamında Osmanlı Devleti’nin 34’üncü Padişahı, 2. Abdülhamid Han’ı 103’üncü ölüm yıl dönümünde canlı yayında andı. Tuzla Belediyesi’nin sosyal medya hesabı Instagram üzerinden gerçekleştirilen canlı yayına Tarihçi ve Sosyolog Coşkun Yılmaz ve Tarihçi Yazar Prof. Dr. Erhan Afyoncu, Abdülhamid’in hayatından kesitler anlattı. Korona virüs salgını nedeniyle alınan tedbirler kapsamında online olarak gerçekleştirilen canı yayını izleyen vatandaşlar Abdülhamid’in hayatından kesitler öğrendiler. Programa bağlanan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Böylesi büyük bir zatı rahmetle anıyoruz. Rabbim mekânını cennet eylesin” dedi.

“Böylesi büyük bir zatı rahmetle anıyoruz”

Anma programına bağlanan Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı,” Tarihte bizim için önemli bir şahsiyeti, ecdadımızın içerisinde yaşadığı dönem itibariyle önemli şahsiyetlerdendir 2. Abdülhamid. Kıymetli bir zaman konuşulacak. Böyle bir anmada bulunan, emeği geçen arkadaşlara teşekkür ediyorum. Sizlere teşekkür ediyorum. Erhan Hocama şimdiden teşekkür ediyorum. Erhan Hocamız her zaman takip ettiğimiz bir hocamız. 2’inci Abdülhamid Han döneminde ben şunu çok iyi biliyorum, imparatorluğun her tarafındaki telgraf hatlarından tutun öyle şeyler yapılmış ki. İstanbul’un içerisinde 120 kilometre demiryolu varmış. O dönemde. Limanlar, fabrikalar, Sayışday, Danıştay, mektepler olmak üzere o kadar büyük atılımların olduğu bir dönem ki saymakla bitmeyecek olan bir dönem. Böylesi büyük bir zatı rahmetle anıyoruz. Rabbim mekânını cennet eylesin” dedi.

“2. Abdülhamid’e gösterdikleri vefadan dolayı teşekkür ediyorum”

Tarihçi ve Sosyolog Coşkun Yılmaz Abdülhamid’in hayatından bilgiler vererek,” Bugün Tuzla Belediyesi’nin bir vefa olsun diye düzenlediği Sultan 2. Abdülhamid’i vefatının 103’üncü yılı münasebetiyle anma programında sizlerle birlikteyiz. Özellikle Tuzla Belediyesine ve Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı’ya Sultan 2. Abdülhamid’e gösterdikleri vefadan dolayı teşekkür ediyorum” dedi.