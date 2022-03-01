18. Geleneksel Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmaları başlıyor

Her yıl düzenlediği yarışmalarla edebiyat ve sanat dünyasına yeni yetenekler kazandıran Ümraniye Belediyesi, Geleneksel Resim, Hikâye ve Şiir Yarışmaları’nın 18.sini başlattı. Yarışmalarda dereceye girenler, para ödülü ve çeşitli hediyelerin sahibi olacaklar. Yarışmaların seçici kurulu ise, tanınmış sanatçı, edebiyatçı ve akademisyenlerden oluşmakta.

Sanatçı bakışıyla “Yenidünya Düzeni” temalı resim yarışması

Ümraniye Belediyesi tarafından bu yıl 18.si düzenlenen Geleneksel Resim Yarışması’nda; birinciliği elde eden esere 15 bin TL, ikinciye 12 bin TL, üçüncüye 10 bin TL ve mansiyonların her birine 3 bin TL para ödülü verilecek. Bu yılki konusu “Yenidünya Düzeni” olarak belirlenen yarışmada; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” ve “Dünya 5’ten Büyüktür” gibi sözleriyle dikkat çektiği, teknoloji, doğa, uzay çalışmaları, ekonomi, internet dünyası ve sanal sosyalleşme gibi pek çok konuda artık hayatın bir gerçeği olan yenidünya düzeninin, sanatçı bakışıyla tuvale çizilmesi istenecek. Dereceye giren yarışmacılara ödülleri düzenlenecek bir törenle verilecek.

Ödül alan eserler ve sergiye değer görülen eserler, Ümraniye Belediye Başkanlığı tarafından çeşitli mekânlarda sergilenecek. Yarışma için son başvuru tarihi ise 1 Temmuz 2022 Cuma günü (mesai bitimine kadar) olacak.

Hikâye yarışması

Hikâye alanında önemli bir marka haline gelen ‘Geleneksel Hikâye Yarışması’ bu yıl 18. kez yeni yeteneklere kapı aralayacak. Yurt içi ve yurt dışından önemli oranda katılımın gerçekleştiği hikâye yarışmasının konusu bu yıl yine serbest. Hikâye yarışmasında birinciye 12 bin TL, ikinciye 10 bin TL, üçüncüye 8 bin TL ve mansiyonların her birine 3 bin TL para ödülü verilecek. Ayrıca dereceye giren eserler Ümraniye Belediyesi tarafından kitaplaştırılarak edebiyat dünyasına kazandırılacak. Hikâye yarışması için son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022 Cuma günü (mesai bitimine kadar) olacak.

Şiir yarışması

Ümraniye Belediyesi’nin bu yıl 18.sini düzenleyeceği diğer bir yarışma ise ‘Geleneksel Şiir Yarışması’ olacak. Serbest konulu şiir yarışmasında, birinciliği elde eden esere 10 bin TL, ikincilik alan esere 8 bin TL, üçüncülük alan esere 6 bin TL ve mansiyonların her birine 2 bin 500 TL para ödülü verilecek. Şiir yarışmalarında dereceye giren eserler, önceki yıllarda olduğu gibi kitaplaştırılacak.

Şiir yarışması için son başvuru tarihi 27 Mayıs 2022 Cuma günü (mesai bitimine kadar) olacak.

Başkan İsmet Yıldırım: “Bu yıl ki yarışmalarımızı tüm hayatını milli ve manevi değerlerimizi yükseltmek yolunda geçiren ünlü şair ve mütefekkir Üstad Sezai Karakoç’a ithaf ediyoruz. Bir yandan edebiyat ve sanat dünyasına yeni yetenekler kazandırırken, diğer yandan milletimizin yüksek ruhunu besleyecek eserler ortaya çıkarmanın gayreti içerisindeyiz” dedi.

Bu sene 18. kez düzenlenen Ümraniye Belediyesi geleneksel hikâye, şiir ve resim yarışmaları hakkında konuşan Ümraniye Belediye Başkanı İsmet Yıldırım, bu yarışmalarla yetenek sahibi kişileri kültür ve sanata teşvik ettiklerini, bu sayede belediye olarak önemli bir sosyal sorumluluğu yerine getirdiklerini belirtti. “Kenti bir vücut olarak ele alırsak, kültür sanat da o vücudun ruhunu oluşturur. Sağlıklı bir vücut ise ancak onu ayakta tutan bir ruhun varlığıyla mümkün olabilir. Şehirler sadece altyapı ve imar hareketleriyle değil; kültür, sanat ve edebiyat çalışmaları ile gelişirler. Bizler bunun bilincinde olarak kültür ve sanat etkinliklerinin seviyesini her zaman daha yükseğe çıkarmaya çalışıyoruz” diye vurgulayan Başkan İsmet Yıldırım, yarışmaların bu yıl da büyük bir ilgi uyandıracağına inandığını belirtti.

Yarışmalara 85 bini aşkın eser gönderildi

2004 yılından itibaren devam etmekte olan yarışmalara; hikâye, resim ve şiir alanlarında bu güne kadar toplamda 85 bini aşkın eser gönderildi. Bu yarışmalar sonucunda 17 şiir kitabı, 32 hikâye kitabı ve 17 resim kataloğu yayımlanıp edebiyat ve sanat dünyasına armağan edildi.