15 Temmuz şehitlerinin aileleri ve gaziler kahvaltıda buluştu

Gaziosmanpaşalı şehit yakınları ve gaziler kahvaltıda buluştu. Buluşmaya Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta da katıldı. Kahvaltının ardından 15 Temmuz Şehitleri Anıtı’nda tören gerçekleştirildi.

Gaziosmanpaşa Belediyesi 15 Temmuz şehitlerini anmak ve gazilerle bir araya gelmek amacıyla kahvaltı düzenledi. Kahvaltıya şehit yakınları, gaziler ve gazi yakınları katıldı. Programa Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu, Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, Gaziosmanpaşa Müftüsü Osman Şen, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcısı Haydar Memiş katıldı. Kahvaltının ardından Recep Tayyip Erdoğan Gençlik Parkındaki 15 Temmuz Şehitleri Anıtına geçildi. Kur’an-ı Kerim tilaveti ile başlayan tören 15 Temmuz Şehitleri Anıtına çiçek bırakılarak son buldu.

Şehit ve gazi yakınlarını yalnız bırakmayan Gaziosmanpaşa Kaymakamı Numan Hatipoğlu: “15 Temmuz ülkemiz tarihinde kara lekelerden birisidir ve aynı zamanda ders almamız gerek olaylardan birisidir. Aklını birilerine kiraya veren insanların yine ülkemizin güvenip emanet ettiği silahlar ile neler yapmaya kalkıştıklarını gösterdi. Tabi millet olarak aynı Kuvay-i Milliye gibi tek vücut olarak iradesine hiçbir emperyalist gücün teslim alamayacağını göstermiş oldu" dedi.

“Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum”

Programa katılan Belediye Başkanı Hasan Tahsin Usta, “Biz önce kendi ilçemizde şehit ailelerimizi, gazilerimizi ve yakınlarını kahvaltıda ağırladık. Onların yaşadığı o acı günlerin hatıralarını paylaştık. Sonrasında 15 Temmuz Şehitleri anısına yapmış olduğumuz 251 şehitlik anıtı ziyaret ettik. 15 Temmuz şehitlerimiz olmak üzere bütün şehitlerimize rahmet diliyorum. Biz millet olarak birlikte bir arada olduğumuz zaman 15 Temmuz’da hain darbe girişimine nasıl millet dur dediyse biz de bunun bir ifadesini yansıttık. İnşallah milletimizin o günleri bir daha yaşanmaması için buradan da dualarımızı ettik” şeklinde konuştu.