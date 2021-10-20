12 Roman çift Üsküdar’da dünya evine girdi

İSTANBUL (İHA) – Üsküdar Belediyesi tarafından düzenlenen organizasyonla 12 Roman çiftin nikahları kıyıldı.

Üsküdar Belediyesi tarafından Bağlarbaşı Kongre Merkezi bahçesinde 12 Roman çiftin nikahları kıyıldı. Nikahları kıyılan çiftler ömür boyu mutluluğa “evet” dedi. Düğüne Roman çiftlerin aileleri yoğun ilgi gösterdi. Organizasyonda 12 Roman çiftin nikahını Üsküdar Belediyesi Başkanı Hilmi Türkmen tek tek kıydı. Çiftlerin nikah şahitliğini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı İsmail Ergüneş, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, AK Parti İstanbul Milletvekili Mihrimah Belma Satır yaptı. Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen nikah merasiminin ardından eline mikrofonu alarak “Üsküdar’a gider iken” şarkısını söyledi.

Günün anlam ve önemine dair açıklamada bulunan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Bugün Üsküdar’da çok özel bir günü yaşıyoruz. Bizler görevimiz gereği elbette ki çok nikahlı düğünlere katıldık. Çok mutluluklara şahit olduk. Ancak bugün özel bir gün. Üsküdarımızın da, İstanbul’umuzun da ülkemizin de olmazsa olmazı sevgili Roman kardeşlerimizin toplu nikah merasimi dolayısıyla bir aradayız. Bu mutlu günde bizleri yalnız bırakmadığınız için, evlenen çiftlerimizi yalnız bırakmadığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyorum” şeklinde konuştu.

Üsküdar’da heyecanı ve mutluluğu yaşadıklarını belirten İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, “Biz daha önce Roman kardeşlerimizle bu sevinci, bu mutluluğu ilk önce Ümraniye’de daha sonra Şişli’de, bugün sizlerin huzurunda Üsküdar’ın bu çok özel mekanında yaşıyoruz. Daha sonra Ataşehir’e uzanacağız. Ataşehir’de de otuz çiftimizin bu heyecanına, mutluluğuna ortak olacağız, durmak yok devam edeceğiz. Bu güzel tören için Belediye Başkanımızı ve Kaymakamımızı tebrik ediyoruz. Bizim memlekette anneannemin ettiği bir dua vardı. Bu duayı burada tekrar edelim. Bu güzel çiftlerimizi Allah oğullarıyla ordu, kızlarıyla komşu eylesin. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman Roman vatandaşlarımızın yanında, onları gerçekten Allah için seven bir gönül olduğunu biliyorum. Ama onun bir büyük olarak bir öğüdü, isteği, arzusu var. Bütün huzurda diyor ki, 3 olsun en az diyor ama 5 olursa daha iyi diyor. Biz şimdi büyüğümüzün ricasının peşinden Allah sağlıklı imanlı evlatlar versin diyoruz” ifadelerini kullandı.