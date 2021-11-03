10 bisikletli, Anıtkabir’e varmak üzere Tuzla’dan yola çıktı

Tuzla’da "10 Kasım’da 10 Bisikletli Anıtkabir’e” projesi kapsamında 10 bisikletli Tuzla’dan Ankara’ya pedal çevirmek için yola çıktı. Bisikletliler günlük 70 kilometre yol kat ederek 10 Kasım’da Ankara’ya varmış olacak.

Tuzla Belediyesi, Atatürkçü Düşünce Derneği Tuzla Şubesi ve Hydra Grubun iş birliği ile düzenlenen “10 Kasım’da 10 Bisikletli Anıtkabir’e” isimli sosyal sorumluluk projesi kapsamında 10 bisikletli korteji Anıtkabir için yola çıktı. 7 gün sürecek olan yolculukta bisikletliler günlük 70 kilometre yol kat ederek Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü yad edecek. Bisikletliler, Atatürk’ün Tuzla’da konakladığı evden toprak ve Türk bayrağını alarak Ankara Anıtkabir’e götürecekler. Bisikletlileri uğurlama töreni Tuzla Belediye Başkan Yardımcısı Turgut Özcan, Atatürkçü Düşünce Derneği Tuzla Şubesi başkanı Şengül Özpağada ve üyelerinin katılımıyla gerçekleşti.

"Atatürk’ün Tuzla’da konakladığı evden toprak ve Türk bayrağını Anıtkabir’e götüreceğiz"

Bisiklet ile Ankara’ya yola çıkan Ahmet Dönmez, “10 Kasım’da Atatürk’ü Anma haftası dolayısıyla İstanbul Tuzla’dan bisikletlerimiz ile 1 haftalık etaplarla Ankara Anıtkabir’e gideceğiz. Atatürk’ün Tuzla’da konakladığı evden toprak ve Türk bayrağını Ankara Anıtkabir’e götüreceğiz. Bu ortalama günde 70 kilometre civarında yol alacağız. Gittiğimiz il ve ilçelerde küçük etkinlikler yapacağız” dedi.