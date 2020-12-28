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İstanbul'un bilinmeyen çöp dağları

Güncel 28.12.2020, 10:49
İstanbul'un bilinmeyen çöp dağları
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İstanbul’da Terkos gölüne birkaç kilometre mesafede bulunan çöp dağlarının havadan çekilen görüntüsü doğaya verilen tahribatı gözler önüne serdi. Çevrede yaşayan köylülerin hayvanları ise bu çöplükte otlarken görüldü.