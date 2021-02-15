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İstanbul semalarından masalsı görüntüler

Güncel 15.02.2021, 12:24
İstanbul semalarından masalsı görüntüler
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İstanbul'da etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ortaya kartpostallık manzaraların çıkmasına neden oluyor.