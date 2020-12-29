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İstanbul semaları rengarenk oldu

Güncel 29.12.2020, 09:41
İstanbul semaları rengarenk oldu
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İstanbul’da akşam saatlerinde yer yer etkili olan yağış gün batımı ile birlikte gökkuşağının oluşmasına neden oldu. Büyükçekmece semaları adeta renk cümbüşü yaşandığı anlar havadan görüntülendi.