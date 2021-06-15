banner363

banner453

banner454

banner403

İstanbul'daki müsilaj uzaydan görüntülendi

Güncel 15.06.2021, 10:08
İstanbul'daki müsilaj uzaydan görüntülendi
1/11

İstanbul sahillerini kilometrelerce kaplayan musilaj(deniz salyası) uzaydan görüntülendi. Musilaj öncesi ve sonrası çekilen fotoğraflar felaketin boyutunu gözler önüne serdi.