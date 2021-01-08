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İstanbul Boğazı’ndan Düzköy’ün yaylasına
Spor
08.01.2021, 21:46
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Bir zamanlar İstanbul Boğazı’nda gezi teknesi olarak kullanılıyordu artık Trabzon'un Düzköy ilçesinde 661 rakımlı bir tepede kafe olarak kullanılacak
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