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İstanbul Boğazı’ndan Düzköy’ün yaylasına

Spor 08.01.2021, 21:46
İstanbul Boğazı’ndan Düzköy’ün yaylasına
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Bir zamanlar İstanbul Boğazı’nda gezi teknesi olarak kullanılıyordu artık Trabzon'un Düzköy ilçesinde 661 rakımlı bir tepede kafe olarak kullanılacak