Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Boğaziçi öngörünüm bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak “imar kirliliğine neden olma” suçundan resen soruşturma başlatıldığını bildirdi. Tunç, "İstanbul’un Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde bulunan ve Boğaziçi öngörünüm bölgesinde yer alan yapıyla ilgili olarak Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesi uyarınca 'imar kirliliğine neden olma' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatılmıştır. Dünyanın göz bebeği İstanbul’umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir" dedi.

Bakan Tunç, soruşturmanın titizlikle sürdüğünü bildirdi.

İBB'den Vaniköy'deki inşaata ilişkin açıklama: “Mühürlenerek, faaliyetten men edildi”

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Üsküdar ilçesi Vaniköy semtinde ormanlık arazi içindeki inşaatın 16 Ağustos tarihinde mühürlenerek, faaliyetten men edildiğini açıkladı.

Üsküdar'ın Vaniköy sırtlarında İBB'nin sorumluluğunda bulunan Boğaziçi İmar Müdürlüğü kontrolündeki arazide ağaçların da kesilerek inşaat yapılması büyük tepki çekmişti. İstanbul Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Ejder Batur, kaçak olduğu iddia edilen inşaatla ilgili inceleme başlatıldığını duyurmuştu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, ormanlık arazi içinde kaçak yapıldığı iddia edilen inşaata ilişkin açıklama yaptı. İBB'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, “Özel mülkiyete konu Üsküdar ilçesi Vaniköy Mahallesi 928 ada 3 parsel sayılı yerde ikişer katlı dört bağımsız bölümden oluşan iki adet betonarme yapı bulunmaktadır ve bu yapıların tamamı yapı kullanma izin belgesine sahiptir. Ayrıca parsel üzerinde yapı kullanma izin belgesi eki röleve projesinde mevcut havuz yapısı da yer almaktadır. Parsel içerisinde geçmişte mevcut olan kaçak yapılar yıkılmıştır. Sonrasında yasal yapılarla ilişkili olarak, yapı ilgilileri tarafından tamir ve tadilat izni almak amacıyla kurumumuza başvuruda bulunulmuştur. Yapılan incelemeler sonucunda mevzuat gereği basit onarım izin belgesi düzenlenmiştir” denildi.



“İnşaat mühürlenerek, faaliyetten men edilmiştir”

Açıklamanın devamında, “Ancak, mahallen yapılan denetimler sonucunda kısmen basit onarım izninin dışında kalan ve güçlendirme ruhsatı kapsamında yapılabilecek çalışmaların kurumumuza güçlendirme ruhsatı talebinde bunulmadan yapılmakta olduğu, yasal yapılara ilave ahşap ve prefabrik yapılarının inşa edilmekte olduğu tespit edilmiştir. Bu durum üzerine yasal süreç ivedilikle başlatılmış, 16.08.2024 tarih, 2089 sayılı yapı tatil tutanağı düzenlenmiş olup, inşaat mühürlenerek faaliyetten men edilmiş ve konu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur. Ayrıca Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü de bilgilendirilmiştir. Kurumumuz, bu süreçte yasal yükümlülüklerini titizlikle yerine getirmekte olup, mevzuat dışı her türlü yapılaşmanın önüne geçmek için kararlı bir şekilde çalışmalarını sürdürmektedir” ifadelerine yer verildi.