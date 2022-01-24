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İstanbul Beyaz Gelinlikle Ayrı Bir Güzel!

Güncel 24.01.2022, 12:06
İstanbul Beyaz Gelinlikle Ayrı Bir Güzel!
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İstanbul'un beyaza bürünmüş hali havadan çekilen görüntüleri ile eşsiz kareler ortaya çıkarttı.