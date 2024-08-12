Aşırı sağcı İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir nefret içerikli açıklamalarına her gün bir yenisini ekliyor. İsrail medyası ile yaptığı röportajda Gazze Şeridi’nde ateşkes ve esir anlaşması yapmak üzere devam eden müzakereleri eleştiren Ben-Gvir, “Hamas’ı bitiriyoruz. Şimdi bir konferansa katılıp teslim mi olacağız? Bu başbakanın ciddi bir hatasıdır” dedi.

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Gazze Şeridi’ne giren az sayıdaki yardım kamyonuna da değinen Ben-Gvir, “Yakıtlarını kesersek 1 hafta içinde, yardım kamyonlarını durdurursak 2 hafta içinde dizlerinin üstünde olurlar. O yüzden neden bir anlaşma yapıyoruz, özellikle de böyle sorumsuz bir anlaşma? Ne saçmalık, ne korkunç bir hata, büyük bir felaket. Tam bir zafer elde edebiliriz” ifadelerini kullandı.