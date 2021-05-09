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İsrail’e birçok noktadan füzeler atılıyor ve sirenler çalıyor. İsrail Hava Savunma sistemleri devreye girdi.

Güncel 09.05.2021, 22:24
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