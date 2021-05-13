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İsrail şiddeti gölgesinde Mescid'i Aksa'da bayram namazı...

Güncel 13.05.2021, 11:44
İsrail şiddeti gölgesinde Mescid'i Aksa'da bayram namazı...
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İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid'i Aksa'da bir araya gelen Müslümanlar, Ramazan Bayramı namazını kıldı.