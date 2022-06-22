Türkiye’de ilk defa Isparta’da uygulanan, 12 ilçeden 167 okul ve 540 öğrencinin katıldığı Zeka Oyunları Şöleni sona erdi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesiyle başlayan törende ilk olarak Zeka Oyunları konusunda başlangıcından sonuna kadar yapılan çalışmaları içeren proje sürecini anlatan ve proje ile ilgili görüşlerin yer aldığı iki ayrı sinevizyon gösterimi sunuldu. Sunumların ardından kürsüye gelen İl Milli Eğitim Müdürü Erhan Baydur konuşmasında; “Bugün burada çok güzel bir olayın bir o kadar da güzel bir şekilde sonuçlandığını görmek için bir aradayız. Zira, geleceğimizin teminatı çocuklarımızın zeka gelişimi konusundaki projenin hayata geçirilmesi noktasında önemli bir adım atıldı. 6 ay önce bana bu konudaki projeyi arkadaşlarım getirdiklerinde bir takım endişelerim vardı. Ancak, bu zorlu ve bir o kadar da büyük bir projeyi arkadaşlarım gece - gündüz demeden çalışarak başarıyla tamamladılar. Ben, projede emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kendilerini kutluyorum” dedi.

Programda daha sonra, proje süresince projeye destek veren okul ve öğretmenlere plaket, etkinliklere katılarak başarı gösteren ve dereceye giren okul ve öğrencilere madalya ve ödülleri törene katılan protokol üyeleri tarafından verildi.