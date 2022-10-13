Yunus ekiplerinden şok uygulama

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından yapılan şok uygulamada uyuşturucu ile yakalanan 5 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Isparta Emniyet Müdürlüğü Yunus Timleri tarafından 3-9 Ekim tarihleri arasında narkotik suçlarla mücadele çerçevesinde şok uygulama gerçekleştirildi. Yapılan 18 şok uygulamada 590 şahıs sorgulandı. Çeşitli miktarlarda uyuşturucu ve uyarıcı maddeler ele geçirilirken, 5 şahıs hakkında “kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak” suçlarından adli işlem başlatıldı.