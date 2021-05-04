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Yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

Isparta’da bir şahıs, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi silahla bacağından yaraladı.

ISPARTA 04.05.2021, 15:38
Yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi silahla yaraladı

Isparta’da bir şahıs, trafikte yol verme meselesi yüzünden tartıştığı kişiyi silahla bacağından yaraladı.

Olay, saat 08.30 Fatih Mahallesi 202 Cadde üzerinde meydana geldi. İddiaya göre F.B. ile B.Ö. yol verme meselesi yüzünden tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bu sırada F.B., yanındaki silahla B.Ö.’yü sol bacağından vurarak yaraladı. İhbar üzerine olay yerine emniyet ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi olay yerinde yapılan B.Ö., ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan F.B., emniyet ekipleri tarafından suç aleti tabanca ile yakalanarak gözaltına alındı.
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