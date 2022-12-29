Yıldız Erkekler Basketbolda Nazmiye Demirel şampiyon

Yoğun ilginin olduğu karşılaşma sonunda ödül töreni düzenlendi. Ödüller Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, Spor Şube Müdürü İsmail Togar ve Okul müdürleri tarafından verildi. Nazmiye Demirel Orta Okulu Müdürü Yücel Kesiktaş ise şampiyon takımlarını kutladı.