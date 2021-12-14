Yerel yazarlar: ‘’Belediye başkanına minnettarız’’

Isparta Belediyesi tarafından ‘Kitaplar Gül Açıyor’ temasıyla başlatılan ve bu yıl ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ anısına gerçekleştirilen 5. Kitap Fuarı, kitapseverlerle buluşmaya devam ediyor. Gökkubbe Fuar ve Kongre Merkezinde 76 stantta 276 yayınevi ve 110 yazarın yer alacağı fuarda yerel yazarlar da kitapseverlerle buluşma imkânı buldu. Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, fuar ziyareti sırasında yerel yazarlar standını ziyaret etti, şair ve yazarlarla sohbet etti. Yazarlar kitaplarını imzalayarak Başkan Başdeğirmen’e takdim etti.

Yerel şair ve yazarlar, ziyaret sırasında Belediye Başkanı Başdeğirmen’e yaptıkları çalışmaları anlatarak, şiirler okudu. Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’e ziyaretinden dolayı teşekkür eden yerel yazarlar, “Isparta’mızda böyle güzel bir fuar harika bir hizmet oldu. Sizi kutluyoruz. Harika bir düzenleme yapmışsınız” dediler.

Başkan Başdeğirmen de kitap fuarlarının yazarlarla güzel olduğunu belirterek, “Kendi bölgemizden yerel yazarlarımız da fuarımıza katılınca daha çok mutlu oluyoruz” diye konuştu.