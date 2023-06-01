Yelkenler Eğirdir Gölünü süsledi

Mavi Göl Optimist Yelken Yarışları Isparta’nın Eğirdir ilçesinde start aldı. Isparta il Gençlik ve Spor Müdürlüğü ve Eğirdir İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünün ev sahipliğinde düzenlenen Mavi Göl Optimist Yelken Yarışlarına 7 kulüp, 7-15 yaş arası 94 sporcu katılırken 20 hakem de görev yapıyor.

01-04 Haziran tarihleri arasında Isparta’nın Eğirdir ilçesinde gerçekleşecek olan Mavi Göl Optimist Yelken Yarışları Junior ve Senior olmak üzere iki kategoride yapılıyor. Eğirdir ilçesini Ulusal arenada tanınırlığını artırmak ve iç sularda da bu tür faaliyetlerin yapılabildiğini göstermek adına yapılan yarışmada yelkenlerini suya indiren sporcular, Eğirdir Gölü üzerinde adeta dans ettiler. Renkli görüntülerin yaşandığı yarışmada, sporcular derece yapmak için birbirleriyle kıyasıya mücadele verdiler.

Mavi Göl Optimist Yelken Yarışları öncesi Eğirdir limanında açılış seremonisi düzenlendi. Isparta il Gençlik ve Spor Müdürü Mahmut Danayiyen, Belediye Başkanı Veli Gök ve Eğirdir Kaymakamı Adem Çelik birer konuşma yaparak, bütün sporculara yarışmada başarılar dilediler.

Teknelerini suya indiren sporcular, alıştırma turlarının ardından yarışmaya geçtiler. Mavi Göl Optimist Yelken Yarışları hakkında açıklama yapan Yelken İl Temsilcisi Şeref Ağartan şunları ifade etti: “1-4 Haziran 2023 tarihleri arasında Eğirdir Mavigöl Optimist Yelken Yarışmaları yapılacak. Bu yarışlar dört gün yapılacak. Türkiye’nin her yerinden sporcu geldi. 7 Kulüp, 94 sporcu iştirak ediyor. Yarışların daha güzel geçebilmesi için Türkiye’nin en iyi hakemleri burada. Her gün 2 yarış yapılarak, Pazar gününe kadar yarışmalarımızı tamamlamayı düşünüyoruz. İnşallah rüzgarımız iyi olursa, yarışmalarımız da iyi bir şekilde sonuçlanır. Bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bütün yarışmacılarımıza başarılar diliyorum” dedi.

Mavi Göl Optimist Yelken Yarışları 4 Haziran 2023 Pazar günü yapılacak olan ödül töreni ile sona erecek.