Vali Seymenoğlu’ndan muhtarlara uyarı: “Akdeniz bölgesinin en çok vaka görülen iliyiz, kalabalık taziye ziyaretine mahal vermeyelim”

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, Aksu ilçesinde görev yapan muhtarlarla bir araya gelerek, korona virüs salgınıyla ilgili uyarılarda bulundu. Isparta’nın Akdeniz bölgesinde en çok vaka görülen kent olduğunu belirten Vali Seymenoğlu, “Bu süreçte alınan tüm tedbirlere uymalıyız. Köylerimizde özellikle kalabalık taziye ziyaretini mahal vermeyelim” dedi.

Vali Ömer Seymenoğlu, ilçe ziyaretleri kapsamında son olarak Aksu’da görev yapan mahalle ve köy muhtarlarıyla toplantı yaptı. Toplantıda Aksu Kaymakam Vekili Adem Çelik, Aksu Belediye Başkanı Veli Kahraman ve ilgili daire müdürleri de hazır bulundu.

“Vaka sayılarımız düşmeye başladı”

Toplantıda koronavirüs salgınıyla ilgili değerlendirmelerde bulunan Vali Seymenoğlu, “Akdeniz bölgesinin en çok vaka görülen iliyiz. Ama şükürler olsun hızlı bir şekilde vaka sayılarımız düşmeye başladı. Bu pandemi sürecinde en fazla desteği sizlerden gördük bunun devam etmesini bekliyoruz. Tüm vatandaşlarımızın desteğiyle pandemi sürecini biran önce atlatmak istiyoruz. Bu süreçte alınan tüm tedbirlere uymalıyız. Köylerimizde özellikle kalabalık taziye ziyaretine mahal vermeyelim. Misafirliklerden sakınalım. Emin olabilirsiniz ki sizlerin ve vatandaşlarımızın desteğiyle bu süreci en az kayıpla atlatacağız” dedi.

Toplantı sonunda muhtarlar da söz alarak talep ve önerilerini Vali Seymenoğlu’na ilettiler.