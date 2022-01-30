Vali Seymenoğlu sağlık yönetimi ile biraraya geldi

Koronavirüs salgını mücadelesi ve sağlık alt yapısının değerlendirildiği Sağlık Toplantısı Vali Ömer Seymenoğlu başkanlığında yapıldı.

Toplantıya Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Karakaya, Sağlık Müdürlüğü Daire Başkanları, Kamu ve Üniversite Hastaneleri Başhekimleri katıldı. Toplantıdaki konuşmasında yeni göreve başlayan sağlık yöneticilerine hayırlı olsun dileklerini ileten Vali Seymenoğlu sağlık çalışanlarının son iki yıldır zor bir dönemde görev yaptıklarını söyleyerek “Başta sağlık çalışanları olmak üzere koronavirüsle mücadelede çok yorulduk. Ancak yorulduk diyerek mücadele etmeyi bırakırsak sonuçları çok daha olur diye düşünüyorum. Salgın tehlikesi henüz geçmiş değil. Başta fedakarca görev yapan sağlık çalışanları olmak üzere kamu görevlilerine, muhtarlara ve gönüllülere bir kez daha teşekkür ediyorum. Bu mücadeleye herkesin destek olması gerekiyor. Başta maske ve mesafe olmak üzere Sağlık Bakanlığının belirlediği aşı takvimine göre aşılarımızı tamamlamamız lazım. Kapalı mekanlarda fazla vakit geçirmemeye dikkat etmemiz gerekiyor. Aldığımız tedbirlere uyduğumuz takdirde bu salgını en az hasarla atlatırız. Topyekûn yürütülen mücadelede bireysel önlemlerimizden taviz vermememiz büyük önem taşıyor” dedi.

Ardından Dr. Karakaya tarafından Isparta’nın koronavirüs verileri ve hastane alt yapıları hakkında bir sunum gerçekleştirildi. Sunumda salgın tehlikesinin henüz geçmediğine ve aşı yaptırmanın hastaneye yatma oranına yaptığı olumlu etkiye dikkat çekildi.