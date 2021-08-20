Vali Seymenoğlu, Keçiborlu İncesu’da vatandaşlarla bir araya geldi

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, geçmişi çok eskilere dayanan ve birçok tescilli tarihi ve tabiat varlığına ev sahipliği yapan İncesu köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

İlk olarak tabiat varlığı olarak tescilli 510 yaşındaki Meşe (Pelit) ağacının bulunduğu alanı gezen Vali Seymenoğlu alanda yapılacak park çalışmaları hakkında İncesu Muhtarı Metin Uysal’dan bilgi aldı. Vali Seymenoğlu ardından köyün kültür varlığı olarak tescilli yapılarından 1692 yılı yapımlı İncesu Camii’ni ve adını üzerindeki aslan kabartmalarından alan 1932 yapımlı çeşmesini inceledi. Vali Seymenoğlu, daha sonra köyün kültür merkezindeki müzeyi rehber Hatice Öztaş’ın anlatımı ve manileri eşliğinde ve yine köy sakinlerinden emekli öğretmen Turan Karlı’nın şiirleri eşliğinde gezdi.

İncesu köyünde vatandaşlarla bir araya gelen Vali Seymenoğlu köyde 117 ortakla kurulan İncesu Atılım Şirketi hakkında müdür Metin Özkan’dan bilgi aldı. Şirketin başta tıbbi aromatik bitkiler alanında üretim yapmayı hedeflediğini söyleyen Özkan, amaçlarının kendilerinin üretim yapıp kendilerinin satış yapmak olduğunu belirtti.

Köyde vatandaşların talep ve önerilerini de dinleyen Vali Seymenoğlu ile beraberindekiler köy sakinlerinden Hatice Öztaş’ın şiirini beğeniyle dinledi. Köy buluşması İncesulu gençlerin zeybek oyunuyla son buldu.