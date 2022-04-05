Vali Seymenoğlu Isparta Barosu Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi

5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla Vali Ömer Seymenoğlu Isparta Barosu Başkanı Ünsal Çankaya ve Baro Yönetim Kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmede öncelikle konuklarının gününü kutlayan Vali Seymenoğlu “Avukatlık mesleği olmadan maalesef yargılamanın olması mümkün değil. Evrensel hukukta da savunma hakkının çok özel bir yeri var, bu da bütün anayasalarda yer almıştır. Avukatlık mesleğini ben kutsal bir görev olarak görüyorum. Özellikle biz kamu görevlilerinin işlerini kolaylaştıran, bizlerle ortak kamu hizmetini yerine getiren meslek grubu olarak görüyorum. Avukatlık, vatandaşımızı doğru bilgilendirmek, doğru yönlendirmek, hakkının nerede başladığını, nerede bittiğini onlara ifade eden en yetişkin en yeterli meslek gruplarından birisidir. Onun için ortak çalışıyoruz. İnşallah bundan sonraki süreçte de başta kamu hizmetlerinin yerine getirilmesinde olmak üzere vatandaşımıza bu hizmetlerin sunumunda, yapılan kamu görevini vatandaşımıza, toplumumuza anlatmada beraber çalışmaya devam edeceğiz. Bu duygularla, avukatlık mesleğini icra eden tüm arkadaşlarımızın bu güzel gününü tebrik ediyorum” dedi.

Isparta Barosu Başkanı Ünsal Çankaya da Vali Seymenoğlu’nun destekleriyle başta kadına yönelik şiddetin önlenmesi olmak üzere birçok ortak proje yürüttüklerini söyleyerek Vali Seymenoğlu’na verdiği destekten dolayı teşekkür etti.