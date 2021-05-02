banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
İtalya basını: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
İtalya basını: Afrika'yı Türkiye'ye kaptırdık
Hindistan, virüs mutasyonlarını inceliyor
Hindistan, virüs mutasyonlarını inceliyor
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Gençlerbirliği-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım
Burcu Biricik'ten anlamlı paylaşım

Vali Seymenoğlu fırınları denetledi

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, ekmek üreten fırınları denetlerken, işletmecilerden kurallara tavizsiz uymalarını istedi.

ISPARTA 02.05.2021, 13:32
2
Vali Seymenoğlu fırınları denetledi

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, ekmek üreten fırınları denetlerken, işletmecilerden kurallara tavizsiz uymalarını istedi.

29 Nisan- 17 Mayıs tarihleri arasında uygulanacak olan tam kapanma döneminin sorunsuz bir şekilde tamamlanması için Isparta’da denetim faaliyetleri aralıksız devam ediyor. Vatandaşların en temel ihtiyaçlarından ekmeği üreten fırınlar da bu kapsamda Vali Ömer Seymenoğlu tarafından denetlendi.

Vali Seymenoğlu, alan denetimleri kapsamında Sav Kasabası, Atabey İlçesi ve İslamköy’de faaliyet gösteren fırınlara bir dizi denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde fırın sahiplerinden, çalışanlarından ve alışveriş için fırınlara gelen vatandaşlardan belirlenen kurallara tavizsiz bir şekilde uymalarını isteyen Vali Seymenoğlu, kurallara uyarak pandemiyle mücadeleye verdikleri destekten dolayı da herkese teşekkür etti.
Yorumlar (0)
28°
açık