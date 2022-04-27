Vali Seymenoğlu: "Elektroşok kullanmak hainliktir”

Isparta göllerinde av yasağı devam ederken, Su Ürünleri ve Balıkçılık Kooperatifi başkanlarıyla bir araya gelen Vali Ömer Seymenoğlu, ’’Elektroşok bakın net söylüyorum hainliktir. Kim yapıyorsa hainlik yapıyordur. Bunları yaparsak gölü yok etmiş oluruz" dedi.

Vali Ömer Seymenoğlu, Eğirdir Gölü avlanma sahalarını kullanan Akkeçili, Gençali, Aşağıkaşıkara, Taşevi ve Aşağıtırtar köylerinin Su Ürünleri ve Balıkçılık Kooperatifi başkanlarıyla bir araya geldi. Toplantıda İl Jandarma Komutanı Albay Sabri Küyük, İl Tarım ve Orman Müdürü Eyup Adıgüzel ile Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürü Arif Bıyık da hazır bulundu.

Kooperatif başkanlarına tek tek söz vererek talep ve önerilerini dinleyen Vali Seymenoğlu iletilen sorunlarla ilgili olarak sorumlu müdürlüklerin derhal önlem alması talimatını verdi.

“Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız”

Vali Seymenoğlu yaptığı açıklamada, “Eğirdir Gölü hepimizin göz bebeği. Gölü korumanın asıl sorumlusu, oradan ekmeğini kazanan kooperatiflerimiz ve o köyün muhtarıdır. Ortak paydamız su ürünlerini gelecek nesillere iletebilmek. Hepimiz elimizi taşın altına koyacağız. Sizlerin taleplerini dinledik ilgililer de dinledi. İlçe tarım Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı çalışmalarını artırarak devam edecek. Sizler de üyelerinizi sıkı bir şekilde denetlemeniz gerekir. Ortaklarınızı bilgilendirin çünkü herhangi bir kaçak avlanma durumunda kooperatifiniz zan altında kalır. Aynı zamanda ihbar mekanizmasını işletin’’ dedi.

“Elektroşok kullanmak hainliktir”

Avcılıkta elektroşok kullanmanın hainlik olduğundan bahseden Vali Seymenoğlu, ’’Elektroşok bakın net söylüyorum hainliktir. Kim yapıyorsa hainlik yapıyordur. Bunları yaparsak gölü yok etmiş oluruz. Bu çok tehlikeli bir yöntem, zaten kuraklıkla mücadele ediyoruz ve bir de kaçak avlanırsak gölü yok ederiz. Yasak dönemlerde av için gölü kullanmayacağız. Çok yakında 3 adet daha denetim teknesini Eğirdir Gölü’nde kullanmaya başlayacağız. Denetimler çok sıkı bir şekilde yapılmaya devam edecek” diye konuştu.

Tüm göllerde 15 Mart-15 Haziran tarihleri arasında balık avlamak, 1 Kasım - 1 Temmuz tarihleri arasında kerevit avlamak, 1 Mart -30 Haziran tarihleri arasında sülük toplamak, 1 Nisan-31 Mayıs tarihleri arasında kurbağa toplamanın yasak olduğu bildirildi.