Vali Seymenoğlu 23 Nisan coşkusunu Türk ve Rumen öğrencilerle paylaştı

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Türkiye ve Romanya’dan 311 okulöncesi öğrencisiyle çevrimiçi görüşmede buluşarak bayram coşkusunu paylaştı.

Uluslararası Türkiye ve Romanya ortaklı eTwinning projesi kapsamında bir araya gelen okullardan biri olan Keçiborlu, Senir Kasabası Sevil Anaokulu öğretmen ve öğrencilerinin anlamlı daveti üzerine programa katılan Vali Seymenoğlu tüm çocukların bayramını kutlayarak başarılar diledi.

Buluşmada Türk ve Rumen öğrencilerin hazırladığı şarkı ve şiirleri ilgiyle izleyen Vali Seymenoğlu projede emeği geçen Türk ve Rumen öğretmenlere teşekkür ederek tüm Dünya çocuklarının bayramını kutladığını söyledi.

Vali Seymenoğlu programa davet için kendisine ulaşan, Sevil Anaokulu öğrencilerinin el baskısı ve çizdikleri resimden oluşturdukları davetiyenin ise bugüne kadar aldığı en güzel davetiye olduğunu söyleyerek öğrencilere kucak dolusu sevgilerini iletti.