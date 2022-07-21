Vali Baruş: "Ormanlarımızı kaybedersek yeniden oluşmasını görmeye ömrümüz yetmez"

Isparta Valisi Aydın Baruş, orman yangınları konusunda Sütçüler ilçesindeki muhtarlara seslenerek, "Ormanlarımızı kaybedersek yeniden oluşmasını görmeye ömrümüz yetmez. Bu noktada muhtarlarımız çok dikkatli olmalı" diye konuştu.

Isparta Valisi Aydın Baruş, Sütçüler ilçesinde Kaymakam İsmail Güney’den ilçeyle ilgili bilgi alarak, Seferağa Camii’ne geçip burada Kur’an-ı Kerim kursuna devam eden çocuklarla bir araya geldi. Vali Baruş cami çıkışında Sütçüler Belediyesi Başkanı İsmail Yurdabak’tan ilçe ve belediye çalışmaları hakkında bilgiler aldı. Ardından ilçe esnafıyla bir süre sohbet eden Vali Baruş hayırlı işler temennisinde bulundu. Baruş, yapımı tamamlanarak hizmete alınan Sütçüler İlçe Emniyet Müdürlüğü binasında da incelemelerde bulundu.

"Kadına yönelik şiddet bizim ne kültürümüze ne de medeniyetimize yakışmıyor"

İlçedeki muhtarlarla bir araya gelen Vali Baruş önemli konularda bilgilendirmede bulunarak talep ve önerileri dinledi. Açıklamalarının başında korona virüs vakalarının yeniden yükselişe geçtiğini söyleyen Vali Baruş, “Her yaş grubuna aşılarımız açıldı. Özellikle kronik hastalara aşılarını yenilemelerini tavsiye ediyoruz” dedi. Başlıklar halinde muhtarlara bilgiler veren Vali Baruş, “Bağımlılıkla mücadele konusunda dikkatli olmak zorundayız. Çocuklarımıza zarar vermek isteyenlere karşı onları korumalıyız. Onlar bizim geleceğimiz. Herhangi bir şüpheli durumda ilgili makamları derhal haberdar edelim. Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda kadınların KADES uygulamasını yüklemelerini tavsiye ediyoruz. Kadına yönelik şiddet bizim ne kültürümüze ne de medeniyetimize yakışmıyor" diye konuştu.

Telefon dolandırıcılığına karşı özellikle yaşlı insanların uyarılması gerektiğine dikkat çeken Vali Baruş, devletin hiçbir makamı, savcısı, polisi, jandarmasının kimseden para istemediğini vurguladı. Bu konuda duyarlı olunması konusunda çağrıda bulunan Baruş, şöyle devam etti:

"Düğünlere, eğlencelere silahla gelinmesini kesinlikle istemiyoruz. Buna karşı muhtarlarımız uyanık olsun ve bu tür eğlence düğünler öncesi mutlaka polis ve jandarmaya haber verilsin."

"Ormanlarımızı kaybedersek yeniden oluşmasını görmeye ömrümüz yetmez"

Orman yangınlarından dolayı geçen sene yaşanan sıkıntıları hatırlatan Vali Baruş, "Ormanlarımıza 21 Eylül’e kadar girişi yasakladık. Piknik alanlarında piknik serbest, onun dışında ormanlarda kamp ve piknik yapmak yasak. Böyle durumlarda ilgililere haber verelim. Çok dikkatli olalım. Ormanlarımızı kaybedersek yeniden oluşmasını görmeye ömrümüz yetmez. Bu noktada muhtarlarımız çok dikkatli olmalı" diyerek uyardı.

"İhtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmada sizlerin yardımları gerekiyor"

Toplantıda muhtarlara seslenen Baruş, "Sizler devletin temsilcilerisiniz, devletin şefkat eli de görev yerlerinde sizlersiniz. Muhtaç, engelli, yaşlı vatandaşlarımız varsa bunlara ulaşma noktasında sizlerin yardımları gerekiyor. Devletimizin 40’ın üzerinde yardım çeşidi var. Yani bizler bu noktada her türlü ihtiyacını karşılayacak durumdayız. Bu tür sorunların farkında olmalıyız. Eko turizm ve hayvancılık konusunda gençlerimizin projeleri varsa devletimiz destek vermekte. Bu konuda İlçe Tarım Müdürlüğü’ne müracaat edebilirler. İlçe müdürlüğümüz de bu konuda köy köy gezip vatandaşlarımızı bilgilendirsinler. Gençlerimizin arazisi başında köyünde kalması bizim için çok değerli” şeklinde konuştu.

Toplantının ardından Vali Baruş, 1979 yılında İstanbul’da şehit olan Jandarma Er Recep Kesikbaş’ın ilçe merkezinde ikamet eden kardeşi Şerife Kesikbaş’ı ve ailesini evlerinde ziyaret ederek taziye dileklerini iletti.

Vali Baruş buradan Adada Antik Kenti’ne geçerek incelemelerde bulundu. Geçtiğimiz yıl tarihinin en büyük yangınlarından birini geçiren Çandır bölgesinde yürütülen ağaçlandırma çalışmalarını da yerinde gören Vali Baruş Orman Bölge Müdürlüğü yetkililerinden bilgi aldı.